DA SE POVEŽU RAZLIČITE GENERACIJE: Radionice "Kreativnost bez granice" u Novom Sadu

UDRUŽENjE policajaca i građana „Bezbedna zajednica“ organizuje kreativne radionice u okviru programa „Kreativnost bez granice“, sa ciljem da kroz zajedničko stvaralaštvo, druženje i razmenu iskustava poveže različite generacije i podstakne razvoj inkluzivnog i podržavajućeg okruženja.

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Prva radionica biće održana 22. oktobra sa početkom u 17 časova, u Kulturnom centru Grada Novog Sada (Katolička porta 5). Projekat se realizuje uz podršku Grada Novog Sada – Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu.

Program je namenjen starijim sugrađanima i penzionerima, kao i deci i mladima kojima je potrebna dodatna podrška. Kroz kreativne aktivnosti učesnici će imati priliku da razvijaju svoje talente, steknu nova poznanstva i učestvuju u zajedničkom stvaranju, uz negovanje međusobnog poštovanja, solidarnosti i razumevanja.

Radionice će voditi Danijela Vimić, akademski slikar, profesor likovne grupe predmeta i kustos Ateljea 61, koja će svojim znanjem i iskustvom doprineti podsticanju kreativnosti i izražavanja učesnika.

Program „Kreativnost bez granice“ polazi od ideje da umetnost i stvaralaštvo mogu biti važan način povezivanja ljudi, bez obzira na njihove godine, životne okolnosti ili potrebu za dodatnom podrškom. Zajedničkim aktivnostima grade se prijateljstva, jača osećaj pripadnosti i stvaraju mogućnosti za aktivno učešće svih članova zajednice.

Udruženje policajaca i građana „Bezbedna zajednica“ poziva sve zainteresovane da se pridruže radionicama i budu deo inicijative koja promoviše kreativnost, solidarnost i zajedništvo.