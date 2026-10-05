VRTIĆ ZA 250 MALIŠANA: U pripremi projekat novog objekta kraljevačke Predškolske ustanove
Grad Kraljevo pokrenuo je postupak za izradu idejnog rešenja novog vrtića na lokaciji Voćareve livade u naselju Ribnica, kapaciteta za 250 dece.
Objekat je, kako saznajemo, planiran na parceli od 8.110 kvadrata, sa šest jaslenih i šest vaspitnih grupa, a bruto površina trebalo bi da bude od 1.700 do 2.000 kvadrata, uz uređenje dvorišta sa odvojenim igralištima, zelenim površinama i parkingom.
- Novi objekat prošiririće kapacitet ovdašnje Predškolske ustanove „Olga Jovičić Rita“, jer postojeći vrtići u naselju Ribnica ne raspolažu sa dovoljno mesta – kažu u kraljevačkoj Gradskoj upravi.
Izrada idejnog rešenja sa 3D prikazom procenjena je na 600.000 dinara bez PDV, a rok za izradu prjektno-tehničke dokumentacije je 30 dana od uvođenja projektanta u posao.
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