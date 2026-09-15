Srbija

PROPEĆIJADA I ZELJANICIJADA: Suvojnica u znaku tradicije

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

15. 09. 2026. u 15:26

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U selu Suvojnica kod Surdulice održan je sabor i gurmansko takmičenje u pripremi pita propeća i zeljanika, Propećijada i Zeljanicijada.

ПРОПЕЋИЈАДА И ЗЕЉАНИЦИЈАДА: Сувојница у знаку традиције

Foto: Printskrin Youtube/Magia dalla cucina

Reč je o manifestaciji koja godinama okuplja veliki broj meštana, gostiju i ljubitelja narodne tradicije, muzike, igre i starih tradicionalnih jela.

Poseban deo programa bilo je takmičenje u pripremi zeljanika i propeća, uz dodelu nagrada najuspešnijim takmičarima, dok su bogat kulturno-umetnički program, narodne igre i muzika dodatno doprineli svečanoj atmosferi.

Ovakve manifestacije predstavljaju važan doprinos očuvanju tradicije, običaja i gastronomskog nasleđa, ali i promociji naših sela i jačanju prijateljskih veza i zajedništva među ljudima.

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