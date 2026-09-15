Dmitrović dva puta kapitulirao: Rajo Valjekano pobedio Espanjol u La Ligi

FUDBALERI Rajo Valjekana ostvarili su drugu pobedu u La Ligi. Oni su u 6. kolu savladali Espanjol sa 2:1.

FOTO: Alejandro Matias Acosta / imago sportfotodienst / Profimedia

Susret je idealno počeo za domaće koji su već u 3. minutu preko Alvara Garsije stigli do vođstva. Nije prošlo dugo vremena, a na semaforu je stajalo 2:0.

Defanzivac Rajo Valjekana, Adria Pedrosa se u 26. minutu upisao u strelce. Do odlaska na odmor mreže su mirovale.

Drugo poluvreme je bolje otvorio tim iz Barselone. Sjajni Roberto Fernandez Haen je u 54. minutu smanjio na 2:1 i nastavio je odličnu golgetersku formu.

Njemu je ovo bio šesti pogodak na isto toliko utakmica i on deli prvo mesto na listi najboljih strelaca prvenstva Španije sa još četiri igrača.

Do kraja susreta rezultat se nije menjao, pa je Rajo Valjekano došao do druge pobede u šampionatu.

Za goste je i na ovoj utakmici branio iskusni srpski golman Marko Dmitrović koji je ove sezone dva puta sačuvao mrežu.

Ovaj tim sad zauzima 12. mesto na tabeli La Lige sa sedam bodova, isto ima i Espanjol koji je na sedmoj poziciji.

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