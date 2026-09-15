PREDUZETNICI NA SELU: Konkurs za bespovratna sredstva u Vlasotincu

VLASOTINAČKA lokalna samouprava raspisala je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih podršci razvoju preduzetništva u seoskim sredinama.

I. Mitić

Maksimalni iznos po konkursnoj prijavi može da iznosi 1,2 miliona dinara. Pravo učešća imaju preduzetnici sa sedištem na teritoriji Vlasotinca, koji su kod Agencije za privredne registre upisani do 31. decembra prošle godine i koji će kandidovani projekat realizovati u seoskoj sredini.

Konkurs traje do 23. septembra, a prijavna dokumenatcija može da se preuzme sa zvanične prezentacije lokalna samouprava.