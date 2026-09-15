Srbija

PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA: I u Leskovcu obeležena godišnjica velike bitke

Игор Митић
Igor Mitić

15. 09. 2026. u 14:35

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Leskovac je i ove godine obeležio godišnjicu proboja Solunskog fronta. To se tradicionalno čini polaganjem venaca i cveća na Spomenik oslobodiocima u centralnom gradskom parku.

ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА: И у Лесковцу обележена годишњица велике битке

Grad Leskovac

Poštu hrabrim borcima u Velikom ratu odali su predstavnici lokalne samouprave, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, leskovačkog Narodnog muzeja i Istorijskog arhiva, kao i lokalnih boračkih organizacija.

Ovim činom obeleženo je 108 godina od proboja Solunskog fronta i slavnog povratka srpske vojske u otadžbinu, a posle Albanske golgote i oporavka na Krfu. To je centralni događaj sloma neprijateljskih jedinica i završetka rata. On predstavlja simbol otpora, odlučnosti i borbe za slobodu.

Leskovčani njegovu godišnjicu obeležavaju kraj spomenika koji je postao simbol grada, a predstavlja vojnika u punoj ratnoj opremi čija je puška oslonjena na granični kamen Srbije, kao simbol spremnosti svih Leskovčana da uvek stanu na branik otadžbine. Leskovačni su ovim činom obeležili i Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

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