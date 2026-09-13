NEGOTIN U ZNAKU FESTIVALA: 60. „Mokranjčevi dani“ počeli u znaku muzike i tradicije

PRVI festivalski dan 60. „Mokranjčevih dana“ u Negotinu protekao je u znaku tradicionalnog Natpevavanja horova, svečanog otvaranja jubilarnog festivala, povratka festivalske povorke na ulice grada posle više od pola veka i izložbe posvećene istoriji festivala.

foto: S.M.Jovanović

Na Natpevavanju horova jubilarnog 60. festivala „Mokranjčevi dani“ u Negotinu nastupila su tri hora, a titula pobednika pripala je Novosadskom kamernom horu pod upravom Božidara Crnjanskog. Akademski hor Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu osvojio je diplome za najbolju komunikaciju sa publikom i za upečatljivu interpretaciju kompozicije „Treći duhovni stih“ Marka Tajčevića, dok je Mešoviti hor KUD „Svetozar Marković“ iz Novog Sada dobio diplomu za najraznovrsniji repertoar.

Za Božidara Crnjanskog, koji je u Negotin prvi put došao kao pevač 1996. godine i tada sa zrenjaninskim ansamblom osvojio prvo mesto, povratak posle tri decenije ima posebno značenje.

-Divno je, izazovno i čast je biti ovde. Možda zvuči stereotipno, ali svaki put kada prilazimo Negotinu osećamo energiju, ne samo zbog takmičenja, nego inače. Posle 30 godina nekako su se stvari sklopile i zaokružile- rekao je Crnjanski.

Za svoj nastup Novosadski akademski hor opredelio se, između ostalih, za dela Česnokova, Konstantina Babića, a kako su dela Stevana Mokranjca obavezna za izvođenje, odlučili su se za njegov „Kozar“, što je, očigledno bio i pun pogodak.

-Uvek je dobar odabir programa već pola urađenog posla. Ako je program adekvatan sastavu koji imate pred sobom, to je dobar posao. Program je bio raznolik i to je ono što je osnovna stvar, prilagođen sentimentu dirigenta i pevačima i tehničkim mogućnostima pevača - rekao je pobednički dirigent.

Odluku žirija obrazložio je predsednik žirija, akademik i kompozitor Svetislav Božić, koji je i besedio na svečanom otvaranju festivala.

-U večeri sa samo tri hora bili smo u prilici da čujemo izobilje horskih darova, izvanrednu literaturu, izvanrednu interpretaciju. U pojedinim trenucima sva tri hora su zvučala veoma profesionalno, svako na svoj način, u svojoj literaturi - rekao je Božić.

foto: S.M.Jovanović

Tradicionalnom Natpevavanju horova predhodilo je svečano otvaranje, kojem je prisustvovao i ministar kulture Nikola Selaković. Besednik festivala, kompozitor Svetislav Božić je, tom prilikom, šest decenija festivala povezao sa šest decenija života Stevana Mokranjca.

-Šest decenija je trajao ovozemni život Stevana Stojanovića Mokranjca, baš onoliko, koliko do ove godine postoji festival „Mokranjčevi dani“ u Negotinu - rekao je Božić, ističući da Mokranjčevo delo i festival njegovog imena „uspešno opkoračuju složene prepreke i zamke koje kao po pravilu nastaju na pregibu vekova i milenijuma“

-Stevan Mokranjac nam je ostavio energiju i zanos glasa naroda. U njegovom stvaralaštvu kao da čujemo anonimnog tvorca, koji ne samo da dolazi iz naroda, nego je i njegov zapis toliko dragoceno kolektivizovan, da se naprosto utopio u volju i zapovest napeva narodnog.- dodao je Božić.

Predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković podsetio je da je Mokranjac iz narodne muzičke tradicije stvorio umetnost koja je postala temelj srpske muzičke kulture.

-Mokranjac nam je pokazao koliko je važno da čuvamo ono što je naše, ali i da to podelimo sa drugima. Upravo zato njegova muzika i danas živi, izvodi se i dopire do novih generacija-rekao je Veličković.

On je istakao da Negotin ima posebnu privilegiju, ali i odgovornost prema Mokranjčevom nasleđu.

-Privilegija nije dovoljna. Važno je da je opravdamo odnosom prema njegovom delu i načinom na koji ćemo ga predstaviti onima koji dolaze posle nas. Verujem da će Negotin i u godinama i decenijama koje dolaze biti dostojan imena Stevana Mokranjca - dodao je Veličković.

foto: S.M.Jovanović Povorka "U susret Mokranjcu"

Poseban prizor prvog festivalskog dana bio je povratak svečane povorke na ulice Negotina posle više od pola veka. Na čelu povorke, u fijakeru, bio je glumac Miodrag Miki Krstović u ulozi Stevana Mokranjca, koji je govorio odlomke iz teksta „Napev i upev“ Saše Hadži Tančića.

Povorku su pesmom i igrom pratili Negotinsko pevačko društvo, horovi negotinskih osnovnih i Muzičke škole, Gradski horski ansambl „Mokranjac“, hor Hrama Svete Trojice, KUD „Stevan Mokranjac“ i polaznici Baletskog studija „Rukovet“.

-Šest decenija trajanja ove značajne kulturne svečanosti svedoče o snazi jednog velikog dela ličnosti kojoj je posvećena i o trajnoj potrebi našeg naroda da čuva, neguje i prenosi svoje duhovno i kulturno nasleđe - naveo je patrijarh srpski Porfirije u čestitki koju je u Negotinu preneo mitropolit timočki Ilarion.

Prvi festivalski dan zaokružila je izložba tapiserija Dušanke Botunjac, umetnice koja je svojim stvaralaštvom pronosila ime Negotina i Srbije. Izložba je bila prilika da se predstavi njen višedecenijski rad, ali i tehnika kojoj je posvetila svoj umetnički put.

-Moj put vodi iz Negotina, odavde sam. Završila sam srednju Umetničku školu u Nišu, a diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1977. godine i zapravo sam shvatila da se pripremam za svoj jubilej, 50 godina od diplomiranja. Kada je reč o mojim tapiserijama, radi se o jednoj posebnoj tehnici, o jednoj slikarskoj dekorativnoj tehnici koju su ljudi retko u prilici da vide na ovaj način -rekla je Dušanka Botunjac.

foto: S.M.Jovanović Na izložbi tapiserija Dušanke Botunjac

Ona je istakla da je vuna izbor njenog materijala i objasnila da je njena veza sa njim duboko lična.

-Bila sam iznenađena tim pitanjem, ali sam joj rekla da ja vunu najbolje poznajem. U mojoj kući se prelo, ja ne moram da vidim nit vune kada se upreda, ja po njenom zvuku znam kolika je njena tananost i njena čvrstina. Pa kada ja te niti postavim na moj vertikalni razboj, njih stotinu, ja kao na harfi preplitanjem niti gradim ove moje slike. U čast tog zvuka izložba je otvorena - rekla je Dušanka Botunjac, akademska slikarka i primenjena umetnica član Umetničkog saveta, edukator, regionalni koordinator i dizajner Etno mreže.