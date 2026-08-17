Srbija

RUKOMET NA PESKU: U Leskovcu održan tradicionalni turnir

Игор Митић
Igor Mitić

17. 08. 2026. u 13:51

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U Leskovcu je, na otvorenim terenima Sportsko-rekreativnog centra „Dubočica“, održan tradcionalni turnir u rukometu na pesku na kojem je učestvovalo osam muških i pet ženskih ekipa iz Beograda, Kruševca, Kragujevca, Novog Sada, Niša i grada domaćina.

РУКОМЕТ НА ПЕСКУ: У Лесковцу одржан традиционални турнир

Grad Leskovac

U muškoj konkurenciji prvoplasirana je ekipa BHC „Bubnjari“ iz Beograda, dok su u ženskoj konkurenciji pobedile rukometašice beogradskog ŽRK „Crvena zvezda“.

Turnir je organizovan uz podršku leskovačke lokalne samouprave, Gradskog rukometnog saveza Leskovca i leskovačke Kancelarije za mlade. Ovo je jedan od retkih turnira na kojima su najbolji, osim pehara, dobili i novčane nagrade. Ukupni nagradni fond iznosio je 180.000 dinara.

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