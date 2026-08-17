POBRATIMSTVO DUGO DVE DECENIJE: Predstavnici Novog Sada na obeležavanju Dana grada Nižnjeg Novgoroda

ZAMENIK gradonačelnika Novog Sada Đurađ Jakšić i pomoćnik gradonačelnika Ivan Siler boravili su od 12. do 16. avgusta u Nižnjem Novgorodu, na poziv gradonačelnika Jurija Šalabajeva. Jakšić i Siler.

FOTO: Grad Novi Sad

Oni su prisustvovali obeležavanju Dana grada i Četvrtom međunarodnom forumu „Partnerski i pobratimski gradovi“, u okviru kog je posebna pažnja bila posvećena obeležavanju 20 godina pobratimskih odnosa Novog Sada i Nižnjeg Novgoroda.

Čestitajući Dan grada, zamenik gradonačelnika Novog Sada Đurađ Jakšić je preneo čestitke gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina i svih Novosađana.

FOTO: Grad Novi Sad

- Prijateljstvo postaje veliko samo onda kada traje i kada se potvrđuje delima. Nižnji Novgorod i Novi Sad su u proteklih dvadeset godina pokazali da istinsko partnerstvo može da spoji različite gradove, različite razmere i različite prostore, kada postoje uzajamno poštovanje i iskrena želja za saradnjom. U ime Grada Novog Sada želim Nižnjem Novgorodu da nastavi putem razvoja, uspeha i prosperiteta, a njegovim građanima želim mir, zdravlje, blagostanje i nove uspehe. Želimo da Novi Sad, kao grad kulture, univerziteta, mladih, sporta i inovacija, bude mesto novih susreta, razmene ideja i još snažnijeg povezivanja naših naroda. Neka živi bratstvo naših gradova i naših naroda - srpskog i ruskog - izjavio je Jakšić.

FOTO: Grad Novi Sad

U okviru posete, delegacija Novog Sada prisustvovala je Međunarodnom festivalu narodnih umetnosti i zanata „Tajne majstora“, kao i svečanom koncertu posvećenom Danu grada Nižnjeg Novgoroda. Učesnici Međunarodnog foruma „Partnerski i pobratimski gradovi“ imali su priliku da razmene iskustva i predstave mogućnosti za unapređenje saradnje između gradova partnera i pobratima.

FOTO: Grad Novi Sad

Dvadeset godina pobratimstva Novog Sada i Nižnjeg Novgoroda predstavlja značajan jubilej i potvrdu trajnosti odnosa koji se grade kroz neposredne kontakte, kulturnu razmenu i saradnju institucija i građana dva grada.