Srbija

NAJAVLJENO NOVO ZAMAGLJIVANJE: Peti tretman odraslih formi komaraca u Leskovcu

Игор Митић
Igor Mitić

17. 08. 2026. u 13:28

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Peti tretman odraslih formi komaraca u Leskovcu biće obavljen 20. i 21. avgusta ove godine.

НАЈАВЉЕНО НОВО ЗАМАГЉИВАЊЕ: Пети третман одраслих форми комараца у Лесковцу

I. Mitić

Suzbijanje odraslih formi komaraca biće sprovedeno prema već utvrđenom rasporedu.

Prvog dana biće tretiran uži deo grada i pravci prema Manojlovcu, Mrštanu i Bogojevcu, sa početkom u 19 časova, a drugog dana, od 18.30 časova, pravci prema Vučju, Grdelici, Brestovcu, Bojniku i Lebanu.

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