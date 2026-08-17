DEO LESKOVCA OSTAJE BEZ STRUJE: Najavljena godišnja revizija trafostanica

Leskovačka „Elektrodistribucija“ najavila je radove na redovnoj godišnjoj reviziji više gradskih trafostanica zbog čega će zapadni deo grada na Veternici u četvrtak ostati bez struje.

I. Mitić

U okviru redovne godišnje revizije planirani su radovi na 110-kilovoltnoj trafostnici „Leskovac 4“ i 10-kilovoltnim trafostanicama u gradu, u periodu od osam do 17 časova.

Zbog toga je najavljeno isključenje u naseljima kod Osnovne škole „Vasa Pelagić“, Solidarnost, preko puta Veterinarske stanice, gradski deo Čifluk Mire, Dubočica, Stočna pijaca, Rade Žunić, kod „Tri šešira“, na Hisaru, od Doma zdravlja do kasarne u Sinkovcu, Zele Veljković, kod bivše Rakićeve kafane, kod Tehničke škole „Rade Metalac“ i Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Murdža mala i naselje kod dečijeg igrališta „Rupe“.