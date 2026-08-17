VETAR OTEŽAVA GAŠENJE: Požar još aktivan na padinama Stolova poviše Kraljeva

POŽAR na području Stolova poviše Kraljeva i dalje je aktivan, a vatrogasci-spasioci, radnici „Srbijašuma“, dobrovoljci i meštani dannoćno ulažu ogromne napore kako bi vatrenu stihiju zadržali pod kontrolom i sprečili njeno širenje u kritičnom pravcu.

G.Šljivić

Najveća opasnost je, prema rečima vatrogasaca, da vatra ne zahvati borovu šumu i iz prizemnog preraste u krunski požar, što bi, uz vetar, težak, nepristupačan teren i visoke spoljene temperature, još više zakomplikovalo situaciju.

- Ekipe si konstantno na terenu, bore se sa vatrom i dežuraju na požarištu. Prethodne noći je duvao vetar koji se tokom jutra pojačao dodatno nam otežavajući intervenciju – kažu vatrogasci.

G.Šljivić



Na terenu su, kako saznajemo, uz vatrogasacie-spasiocie iz Kraljeva, Kruševca, Užica, Čačka, Prijepolja i Novog Pazara sa 16 vozila, angažovani i radnici „Srbijašuma“ sa svojm mehanizacijom, članovi lokalnih DVD i meštani. Kao podrška, tu su i pripadnici Organizacije za traganje i spasavanje iz Novog Sada sa svojim vozilom za pružanje medicinske pomoći.