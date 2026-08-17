U DUHU PREOBRAŽENJA: U Kraljevu se održava 35. po redu Žički duhovni sabor

Svečanošću u Narodnom muzeju, u Kraljevu je počeo tradicionalni, 35. Žički duhovni sabor „Preobraženje“ u okviru kojeg će 19. avgusta, pod svodovima srednjovekovnog manastira Žiče, pesniku Saši Radojčiću biti uručeno najviše saborsko priznanje - “Žička hrisovulja”.

G.Šljivić

U prisustvu brojnih posetilaca i zvanica i sveštenika Žičke eparhije, najznačajnija i najstarija preobraženjska manifestacija u Srbiji otvorena je retrospektivnom izložbom posvećenoj Draganu Pešiću, akademskom slikaru preminulom pre tri gdine, grafičkom dizajneru koji je svojim radom ostavio snažan pečat na izdavačku delatnost muzeja i biblioteke, kao i drugih kulturnih ustanova i izdavača u gradu na Ibru.

G.Šljivić

Ovogodišnji laureat kraljevačkoj publici predstaviće se večeras u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“, a o njegovom pesničkom delu govoriće Mileta Aćimović Ivkov i Sonja Milovanović. Naučno-kritički skup na kojem će eminentni poznavaoci savremene srpske poezije izložiti svoje radove o stvaralaštvu Saše Radojčića biće održan sutra, takođe u biblioteci, dok će se u ovdašnjoj Gimnaziji pesnici družii sa mladim Kraljevčanima.

G.Šljivić

Sutra uveče, u dvorištu Adžića kuće, u okviru programa „Preobraženje-pesnici“, svoje stihove govoriće Goran Stanković, Srđan Čeperković, Svetlana Kalezić, Sonja Veselinović, Amar Ličina, Branislav Jovanović, Andreas Unterveger i Julijana Veličkovska.