AKTIVNOSTI LESKOVAČKOG JKP "VODOVOD" Nove cevi - bolje snabdevanje
JKP "Vodovod" nastavlja obnovu u Ulici Slobodana Penezića, u centru Leskovca, jer su na mreži staroj više od četiri decenije učestale havarije. Sada će, za 2,3 miliona dinara, biti postavljene nove cevi, što će omogućiti i priključivanje vrtića "Bambi".
Sredstvima pomenutog komunalnog preduzeća, odnosno lokalne samouprave, tokom aktuelne građevinske sezone vodovodna mreža već je rekonstruisana u ulicama Voje Mičića i Tome Kostića, u naselju Ančiki, kao i u Ulici Save Đorđevića u Bobištu. Ukupna vrednost ovih investicija iznosi 27 miliona dinara, a gradonačelnik Goran Cvetanović podseća da je - zahvaljujući višegodišnjoj saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom - tokom minule decenije ovde u potpunosti zamenjeno više od 30 kilometara cevi u čak 63 gradske ulice, pa je zdravu vodu i stabilnije snabdevanje dobilo više od 3.000 domaćinstava.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
