AKTIVNOSTI LESKOVAČKOG JKP "VODOVOD" Nove cevi - bolje snabdevanje

Игор Митић
Igor Mitić

17. 08. 2025. u 20:00

JKP "Vodovod" nastavlja obnovu u Ulici Slobodana Penezića, u centru Leskovca, jer su na mreži staroj više od četiri decenije učestale havarije. Sada će, za 2,3 miliona dinara, biti postavljene nove cevi, što će omogućiti i priključivanje vrtića "Bambi".

foto: Grad Leskovac

Sredstvima pomenutog komunalnog preduzeća, odnosno lokalne samouprave, tokom aktuelne građevinske sezone vodovodna mreža već je rekonstruisana u ulicama Voje Mičića i Tome Kostića, u naselju Ančiki, kao i u Ulici Save Đorđevića u Bobištu. Ukupna vrednost ovih investicija iznosi 27 miliona dinara, a gradonačelnik Goran Cvetanović podseća da je - zahvaljujući višegodišnjoj saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom - tokom minule decenije ovde u potpunosti zamenjeno više od 30 kilometara cevi u čak 63 gradske ulice, pa je zdravu vodu i stabilnije snabdevanje dobilo više od 3.000 domaćinstava.

foto: Grad Leskovac

