VIŠE OD IGRAČAKA: Šabački gradonačelnik obradovao mališane na pedijatriji Šabačke bolnice

Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić uručio je Odeljenju pedijatrije u šabačkom Zdravstvenom centru i Predškolskoj ustanovi ,,Naše dete” vrednu donaciju dečjih edukativnih igračaka fondacije ,,Plejmobil” u okviru realizacije projekta ,,Prava deteta u lokalnim samoupravama”. UNICEF je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) Gradu Šapcu donirao ove igračke u vrednosti 290.000 dinara.

V Mitrić

- Pored Odeljenja pedijatrije koje ima izuzetno važnu ulogu u očuvanja zdravlja naših najmlađih sugrađana, ovu vrednu donaciju predali smo i PU ,,Naše dete” koja je sprovela obuke stručnjaka u okviru projekta ,,Prava deteta u lokalnim samoupravama" i realizovanog programa ,,Razigrano roditeljstvo”. Zahvalni smo UNICEF-u, SKGO što smo jedan od 50 gradova u Srbiji, koji je u okviru ovog projekta dobio edukativne igračke, koje nisu samo predmet za igru, već ključ za stimulaciju razvoja dece. Verujem da će ovaj značajan gest biti podrška u radu pedijatrima i mali izvor radosti deci koja na Odeljenju pedijatrije na pregledu i lečenju, posebno u ovim prazničnim danima - rekao je gradonačelnik Pajić.

On je istakao da nastoje kao Grad da omoguće najbolje uslove za srećno i bezbrižno detinjstvo najmlađih sugrađana.

- Budžetom grada Šapca za 2026. godinu planirana su rekordna izdvajanja za predškolsku ustanovu i to više od milijardu dinara. U poslednje četiri godine smanjili smo cene vrtića za 40%, prošle godine otvorili nov vrtić, jer briga o deci je najvažniji zadatak za budućnost društva”, naglasio je Pajić.

Direktor Zdravstvenog centra, dr Milivoje Đurić, veruje da će pokloni biti značajni za sve najmlađe pacijente i da će im poseta pedijatru i boravak u bolnici biti lakši.

- Zahvalni smo gradonačelniku i Gradskoj upravi na poklonjenim igračkama. Trenutno se nalazimo u Razvojnom savetovalištu, gde borave zdrava deca, ali znate da svaki dolazak kod lekara, bilo da su deca zdrava ili bolesna, za njih nije lak. Mi se trudimo da im taj boravak učinimo što prijatnijim, i u tom smislu ovaj poklon za nas ima veliki značaj - rekao je dr Milivoje Đurić.

Direktor PU "Naše dete", Vladimir Rabrenović, zahvalan je Gradu na kreativnim setovima igračaka koje će koritisti kako deci tako i vaspitačima.