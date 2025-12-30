Srbija

RADOST ZA MALIŠANE NA LEČENJU U LOZNIČKOJ BOLNICI: Paketići, animacije i igračke od Raševića

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

30. 12. 2025. u 06:59

PORODICA Rašević iz Loznice donela je radost mališanima na Dečjem odeljenju ovdašnjeg Zdravstvenog centra povodom novogodišnjih i božićnih praznika kojima su doveli animatore, uradili originalne plišane i druge omiljene dečje likove i doveli animatore.

Foto V.Mitrić

Deca su uživala u pripremljenom programu i paketićima, koje je, kako kaže Željko Rašević, njegova porodica darovala od srca.Naš sagovornik kaže da, sa suprom, sinom i kćerkom, želi da ulepša bar tren deci na lečenju i da im požele brzi oporavak i povratak u njihove domove.

- Znamo šta znači podrška kada je reč o lečenju dece i, zato, odr srca, nastavljamo da budemo uz naše najmlađe sugrađane, ali i na divno osoblje ustanove o odeljenja koje nad njima bdi - kažu Raševići, koji su, ranije, ulepšali, na zanimljvim i atraktivan način, prostor u kom mališani najviše borave dok su na odeljenju.

