LOZNICA I EKSPO: Blagodet za Srbiju i Loznicu
Održan sastanak u Gradskoj upravi povodom učešća Loznice na EXPO Beograd 2027
U Gradskoj upravi grada Loznice održan je sastanak posvećen učešću lokalne samouprave u okviru Specijalizovane izložbe EXPO Beograd 2027, jednog od najznačajnijih međunarodnih projekata koji će u narednom periodu biti realizovan u Republici Srbiji.
Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima i modelima predstavljanja Loznice u okviru EXPO 2027, sa posebnim akcentom na promociju turističkih i kulturnih potencijala grada i okoline, kao i na afirmaciju lokalnih razvojnih projekata. Ocenjeno je da učešće na EXPO-u predstavlja izuzetnu šansu za sveobuhvatnu promociju Loznice kao atraktivne turističke destinacije i prostora bogatog kulturnim nasleđem, tradicijom i savremenim sadržajima i da pruža jedinstvenu priliku lokalnim samoupravama da se uključe u velike razvojne tokove, unaprede vidljivost svojih potencijala i uspostave nove kontakte sa domaćim i stranim partnerima.
Grad Loznica će, u saradnji sa nadležnim institucijama, nastaviti aktivnosti usmerene ka pripremi kvalitetnog i sadržajnog učešća na EXPO Beograd 2027, sa ciljem da se na najbolji način predstave potencijali grada i doprinese ukupnom uspehu ovog značajnog projekta za Republiku Srbiju.
