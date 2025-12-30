Srbija

LOZNICA I EKSPO: Blagodet za Srbiju i Loznicu

В Митрић

30. 12. 2025. u 06:59

Održan sastanak u Gradskoj upravi povodom učešća Loznice na EXPO Beograd 2027

ЛОЗНИЦА И ЕКСПО: Благодет за Србију и Лозницу

V Mitrić

U Gradskoj upravi grada Loznice održan je sastanak posvećen učešću lokalne samouprave u okviru Specijalizovane izložbe EXPO Beograd 2027, jednog od najznačajnijih međunarodnih projekata koji će u narednom periodu biti realizovan u Republici Srbiji.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima i modelima predstavljanja Loznice u okviru EXPO 2027, sa posebnim akcentom na promociju turističkih i kulturnih potencijala grada i okoline, kao i na afirmaciju lokalnih razvojnih projekata. Ocenjeno je da učešće na EXPO-u predstavlja izuzetnu šansu za sveobuhvatnu promociju Loznice kao atraktivne turističke destinacije i prostora bogatog kulturnim nasleđem, tradicijom i savremenim sadržajima i da pruža jedinstvenu priliku lokalnim samoupravama da se uključe u velike razvojne tokove, unaprede vidljivost svojih potencijala i uspostave nove kontakte sa domaćim i stranim partnerima.

Grad Loznica će, u saradnji sa nadležnim institucijama, nastaviti aktivnosti usmerene ka pripremi kvalitetnog i sadržajnog učešća na EXPO Beograd 2027, sa ciljem da se na najbolji način predstave potencijali grada i doprinese ukupnom uspehu ovog značajnog projekta za Republiku Srbiju.

