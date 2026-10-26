Nakon Nedovića naciljali još jedno pojačanje: Stiže NBA igrač?!

Makabi rešio da se ozbiljno pojača.

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Kako piše Hadisco, Kilijan Hejs je na radaru kluba iz Tel Aviva, koji je bacio oko na Francuza nakon što je 25-godišnji bek završio epizodu u Pistonsima.

Kilijan Hejs je u NBA ligi igrao za Detroit, Bruklin, Klivlend i Sakramento i ukupno odigrao 239 utakmica. Njegov prosek u najjačoj ligi sveta je glasio - 7,9 poena, 5 asistencija i 2,9 skokova po meču.

Ranije je pisano i da je Makabi iz Tel Aviva u ozbiljnim pregovorima sa srpskim bekom Nemanjom Nedovićem, koji je nakon raspada Monaka slobodan igrač. Izraelski velikan pokušava da reaguje na tržištu zbog povrede Ifea Lundberga i slabijeg početka sezone.