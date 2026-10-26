Nakon Nedovića naciljali još jedno pojačanje: Stiže NBA igrač?!
Makabi rešio da se ozbiljno pojača.
Kako piše Hadisco, Kilijan Hejs je na radaru kluba iz Tel Aviva, koji je bacio oko na Francuza nakon što je 25-godišnji bek završio epizodu u Pistonsima.
Kilijan Hejs je u NBA ligi igrao za Detroit, Bruklin, Klivlend i Sakramento i ukupno odigrao 239 utakmica. Njegov prosek u najjačoj ligi sveta je glasio - 7,9 poena, 5 asistencija i 2,9 skokova po meču.
Ranije je pisano i da je Makabi iz Tel Aviva u ozbiljnim pregovorima sa srpskim bekom Nemanjom Nedovićem, koji je nakon raspada Monaka slobodan igrač. Izraelski velikan pokušava da reaguje na tržištu zbog povrede Ifea Lundberga i slabijeg početka sezone.
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