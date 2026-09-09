"Sviđa mi se ono što vidim": Ebuka Izundu o ciljevima Zvezde, Ibonu Navaru...

JEDAN od igrača koji će i naredne sezone nositi dres Crvene zvezde je Ebuka Izundu. Nigerijac je otkrio kako teku pripreme za početak takmičarske godine.

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Centar crveno-belih je propustio početak priprema zbog obaveza u reprezentaciji, ali polako hvata pravi ritam.

- Osećam se prilično dobro. Malo sam ljut zbog partije protiv Olimpijakosa, ali biće bolje. Ovo mi je prvi put da sam sa ekipom, tek sam nekoliko dana sa momcima, tako da pokušavam da uhvatim što bolju hemiju i da se što više povežemo. Vremenom ćemo sve to složiti - rekao je Izundu za "Meridian sport".

Prokomentarisao i kako tim izgleda posle prvog pripremnog turnira na Kritu.

- Sviđa mi se ono što vidim. Bolje krećemo loptu, trčimo, svi dodiruju loptu, svi se osećaju uključenima i u napadu i u odbrani, što je dobro. Samo moramo da nastavimo da igramo zajedno i sve će doći na svoje mesto.

Iako je opravdano zakasnio na početak priprema, kako vreme prolazi sve je spremniji.

- Nisam imao vremena. Kao što sam rekao, sa ekipom sam tek tri-četiri dana, tako da sam odmah ubačen u sve ovo i pokušavam da pohvatam stvari. Ali prilično je dobro... Hvatam korak, imam još poneko pitanje, ali vremenom će sve biti u redu. Samo moram da radim.

Na klupu Zvezde seo je Ibon Navaro, a Izundu je otkrio kako je raditi sa španskim stručnjakom.

- Odličan odnos imamo. Sjajan čovek i izuzetan trener. Vidim njegovu viziju i mislim da je ona zaista odlična za naš tim i ono što pokušavamo da postignemo. Svi prihvataju ono što on želi da uradimo i sigurno smo u dobrim rukama.

U ovom trenutku je prioritet da se napravi što bolja hemija u ekipi, tačnije da se izgradi zajedništvo.

- Insistira na tome da igramo zajedno, da igramo brzo, da budemo pametni i da igramo sa intenzitetom. Igramo 40 minuta, jer ponekad idemo gore-dole, gore-dole. Ako uspemo da zadržimo kontinuitet svih 40 minuta, pobedićemo svakoga. To je ono što pokušava da nam usadi i na čemu insistira. I mi pokušavamo da to sprovedemo. Ali rano je još, imamo još nekoliko nedelja da se pripremimo pre prve utakmice i bićemo spremni.

Nigerijac će ove sezone deliti poziciju za Džonatanom Motlijem koji je u Zvezdu stigao iz Hapoel Tel Aviva.

- On je sjajan igrač i sjajan momak. Sviđa mi se ono što donosi timu. Donosi nam jednu drugačiju dimenziju, posebno u dodavanju, a sa svojim velikim telom može da zagradi igrača, izbori poziciju i uhvati skok. To radi veoma dobro, tako da samo treba da nastavimo. Što se mene tiče, svi znaju šta radim još od prošle sezone. Samo želim da unapredim neke stvari, pomalo ovde, pomalo onde, da ne pravim toliko faulova i da pokušam da ostanem duže na parketu.

Jasne su želje za narednu sezonu.

- Ne želim da bude kao prošle sezone i da kažem nešto poput četvrtfinala, pa onda Fajnal-fora, ali imamo ciljeve koje svaki pojedinac želi da ostvari, kao i ciljeve koje imamo kao tim. Cilj je da se plasiramo u plej-of u svim ligama u kojima igramo – odnosno u sve četiri. To je moj cilj. A onda ćemo odatle ići utakmicu po utakmicu - zaključio je Izundu.

Crvena zvezda prvu zvaničnu utakmicu igra 24. septembra protiv Žalgirisa u "Beogradskoj areni" na startu Evrolige.

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