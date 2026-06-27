Košarka

BASKONIJA POČELA REKONSTRUKCIJU TIMA: Pet igrača napustilo ovog evroligaša

Танјуг

27. 06. 2026. u 20:45

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OZBILjNE promene tokom leta napraviće Baskonija. Klub iz Vitorije je ove subote objavio da se rastao sa petoricom košarkaša.

БАСКОНИЈА ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ТИМА: Пет играча напустило овог евролигаша

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dres španskog tima više neće nositi Trent Forest, Markis Noel, Judžin Omoruji, Gitis Radževičijus i Džese Edvards.

Iz Baskonije su po okončanju sezone najavili kompletnu rekonstrukciju ekipe, a španski mediji tvrde da će otići i trener Paolo Galbijati koji je velika želja čelnika Barselone.

Ekipa iz "Fernando Buesa arene" ja odigrala lošu evroligašku sezonu, dok je u domaćim takmičenjima osvojila Kup kralja.

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