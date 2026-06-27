BASKONIJA POČELA REKONSTRUKCIJU TIMA: Pet igrača napustilo ovog evroligaša
OZBILjNE promene tokom leta napraviće Baskonija. Klub iz Vitorije je ove subote objavio da se rastao sa petoricom košarkaša.
Dres španskog tima više neće nositi Trent Forest, Markis Noel, Judžin Omoruji, Gitis Radževičijus i Džese Edvards.
Iz Baskonije su po okončanju sezone najavili kompletnu rekonstrukciju ekipe, a španski mediji tvrde da će otići i trener Paolo Galbijati koji je velika želja čelnika Barselone.
Ekipa iz "Fernando Buesa arene" ja odigrala lošu evroligašku sezonu, dok je u domaćim takmičenjima osvojila Kup kralja.
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