"Ne znam šta bih rekao, ne znam..." DŽered Batler progovorio o ostanku u Zvezdi i zabrinuo "delije"
Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler nije imao konkretan odgovor kada je upitan o svojoj budućnosti u crveno-belom dresu.
"Ne znam... Dobar je znak da me momci žele ovde, lepo mi je. Osećam da sam lepo dočekan, sviđa mi se sve, i lepe i loše stvari. Sve je dobro", nedorečen je ostao Batler.
Skauti iz NBA lige ga pomno prate.
“Ne znam šta bih rekao, ne znam. Mislim da ću morati da razmotrim svoje opcije kada dođe vreme za to na leto. Videćemo šta će se desiti", zaključio je Batler.
Batler ove sezone u Evroligi u proseku beleži po 13,4 poena uz 3,7 asistencija.
