Uhapšen diler: Akcija kraljevačke policije
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su S.Š.(45) iz ovog grada zbog sumnje da je (pre)prodavao drogu.
Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla više od 180 grama kanabisa, 34 semenke za koje se sumnja da su semenke biljke kanabis, vagicu za precizno merenje, dok su u plasteniku pored kuće nađene 72 stabljike kanabisa.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.
