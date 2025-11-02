VIŠE SE NAUČI KAD IZGUBIŠ! Janik Siner hoće da bude još bolji

Igrao je Janik Siner u Parizu u najboljoj formi.

Za svoju igru, generalno, kaže da pristupa od dana do dana, pokušavajući da razume kako mu se oseća telo i funkcioniše um.

- Nekih dana se osećate veoma dobro. Nekih dana morate da izdržite. I imati posle toga trofej pored sobe, nešto je veoma posebno – poručio je Siner posle osvajanja prve titule na pariskom mastersu.

Novinare je zanimalo i šta je naučio iz ovog meča, imajući u vidu da "šampioni stalno uče".

- Naravno da učiš iz svakog meča. Ali, obično više naučiš kada izgubiš, jer se tada malo više razmišlja o tome šta se dogodilo. Ipak, osećam da je ova nedelja bila deo procesa učenja i da sada mnogo bolje razumem svoje telo.

Sinera, zbog siline njegove igre, zovu "mašinom za pravljenje poena", ali on sam želi da se stalno usavršava. Gde su granice?

- Na turniru na kome učestvuje stotinu igrača, svi žele da se poboljšaju, zar ne? Nema nijednog ko je na terenu samo zato da bi udarao loptice. Dakle, ne radim ništa drugačije od onoga što radi svih ostalih stotinu igrača. Ulažem mnogo truda. Pokušavam da ponekad izađem iz svoje zone udobnosti, posebno na treninzima, da bih razumeo šta mi se potencijalno može desiti u budućnosti – kaže Italijan.

Ko je mislio da postoji čarobni štapić u tenisu, vara se.

- Nema magije. Ima puno posla, i to je to! Naravno, ako ostvarite ovakve rezultate, sigurniji ste da je posao koji radite pravi, ali uvek morate da prođete kroz teške situacije pre toga, a zatim i kroz neke poraze, da biste shvatili koji je pravi put i način – zaključio je Siner.