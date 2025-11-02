VIŠE SE NAUČI KAD IZGUBIŠ! Janik Siner hoće da bude još bolji
Igrao je Janik Siner u Parizu u najboljoj formi.
Za svoju igru, generalno, kaže da pristupa od dana do dana, pokušavajući da razume kako mu se oseća telo i funkcioniše um.
- Nekih dana se osećate veoma dobro. Nekih dana morate da izdržite. I imati posle toga trofej pored sobe, nešto je veoma posebno – poručio je Siner posle osvajanja prve titule na pariskom mastersu.
Novinare je zanimalo i šta je naučio iz ovog meča, imajući u vidu da "šampioni stalno uče".
- Naravno da učiš iz svakog meča. Ali, obično više naučiš kada izgubiš, jer se tada malo više razmišlja o tome šta se dogodilo. Ipak, osećam da je ova nedelja bila deo procesa učenja i da sada mnogo bolje razumem svoje telo.
Sinera, zbog siline njegove igre, zovu "mašinom za pravljenje poena", ali on sam želi da se stalno usavršava. Gde su granice?
- Na turniru na kome učestvuje stotinu igrača, svi žele da se poboljšaju, zar ne? Nema nijednog ko je na terenu samo zato da bi udarao loptice. Dakle, ne radim ništa drugačije od onoga što radi svih ostalih stotinu igrača. Ulažem mnogo truda. Pokušavam da ponekad izađem iz svoje zone udobnosti, posebno na treninzima, da bih razumeo šta mi se potencijalno može desiti u budućnosti – kaže Italijan.
Ko je mislio da postoji čarobni štapić u tenisu, vara se.
- Nema magije. Ima puno posla, i to je to! Naravno, ako ostvarite ovakve rezultate, sigurniji ste da je posao koji radite pravi, ali uvek morate da prođete kroz teške situacije pre toga, a zatim i kroz neke poraze, da biste shvatili koji je pravi put i način – zaključio je Siner.
KALČO ROMANTIKA: "San Siro" će goreti, Milan dočekuje "vučicu" u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!
Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.
02. 11. 2025. u 07:20
ZVEZDA JE ŠAMPION EVROPE! Kakav podvig crveno-belih!
Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu radosni.
02. 11. 2025. u 21:07
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)