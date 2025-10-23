Tenis

ŠOKANTNE VESTI: Poznati teniser pozitivan na doping testu

Časlav Vuković

23. 10. 2025. u 21:28

ŠOKANTNA vest stiže iz sveta tenisa. Argentinski teniser Fakundo Banjis bio je pozitivan na doping testu.

ШОКАНТНЕ ВЕСТИ: Познати тенисер позитиван на допинг тесту

FOTO: Profimedia

Međunarodna agencija za integritet tenisa, objavila da je on bio pozitivan na doping supstancu u kontroli sprovedenoj 18. avgusta 2025. godine, tokom preliminarne faze Otvorenog prvenstva SAD (Ju-Es open) 2025. godine.

Hidrohlorotiazid je supstanca pronađena u uzorku, a Argentinac je odlučio da prihvati dobrovoljnu privremenu suspenziju koja počinje 18. oktobra, tokom koje mu nije dozvoljeno da se takmiči.

Ističe se da će vreme provedeno pod privremenom suspenzijom biti uračunato u bilo kakvu sankciju koja bude izrečena nakon što se slučaj temeljno istraži.

Fakundo Banjis je najbolji plasman u karijeri ostvario 2016. godine kad je bio 55. na ATP listi.

Argentinac ima i dva finala - Santijago 2021. i Kordoba 2024. godine.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM