ŠOKANTNE VESTI: Poznati teniser pozitivan na doping testu

ŠOKANTNA vest stiže iz sveta tenisa. Argentinski teniser Fakundo Banjis bio je pozitivan na doping testu.

Međunarodna agencija za integritet tenisa, objavila da je on bio pozitivan na doping supstancu u kontroli sprovedenoj 18. avgusta 2025. godine, tokom preliminarne faze Otvorenog prvenstva SAD (Ju-Es open) 2025. godine.

Hidrohlorotiazid je supstanca pronađena u uzorku, a Argentinac je odlučio da prihvati dobrovoljnu privremenu suspenziju koja počinje 18. oktobra, tokom koje mu nije dozvoljeno da se takmiči.

Ističe se da će vreme provedeno pod privremenom suspenzijom biti uračunato u bilo kakvu sankciju koja bude izrečena nakon što se slučaj temeljno istraži.

Fakundo Banjis je najbolji plasman u karijeri ostvario 2016. godine kad je bio 55. na ATP listi.

Argentinac ima i dva finala - Santijago 2021. i Kordoba 2024. godine.

