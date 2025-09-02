VIKTOR TROICKI PRESEKAO! Ovo je tim Srbije za meč protiv Turske u Dejvis kupu

Selektor teniske Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki odredio je tim za duel Svetske grupe I protiv Turske u Nišu, a na spisku nema Novaka Đokovića, Lasla Đerea i Dušana Lajovića, objavio je danas TSS.

Foto: EPA-EFE/Liselotte Sabroe

Na spisku se nalaze: Miomir Kecmanović (42. na ATP listi), Hamad Međedović (57. na ATP listi), Branko Đurić (471. na ATP listi), Stefan Latinović (200. u dublu na ATP listi) i braća Sabanov Matej (204. u dublu na ATP) i Ivan, kao trening član tima (246. u dublu na ATP listi).

"Reprezentacija će protiv Turske igrati podmlađena sa par debitanata. Kecmanović je prvi igrač, Međedović drugi, a tu je debitant Đurić. Na osnovu dubl rang liste pozvani su Stefan Latinović i Matej Sabanov, dok će šesti igrač biti Ivan Sabanov. Još mogu da napravim izmenu u timu na licu mesta u Nišu, jer ovo je tim po rang listi od igrača koji su u opticaju", rekao je Troicki, preneo je TŠ.

"Nažalost, Đoković neće moći da nam se pridruži, jer očekujemo mnogo od njega u Njujorku, Đere je povređen, a Lajović iz opravdanih razloga, jer na šljaci juri povratak u prvih 100, nije u kombinaciji, ali svi znamo da su svi godinama uz reprezentaciju. Imamo podmlađeni tim sa dva debitanta, a konačan spisak će da bude obelodanjen u Nišu, posle par dana priprema", poručio je Troicki.

Meč između Srbije i Turske biće odigran 12. i 13. septembra u dvorani "Čair" u Nišu.