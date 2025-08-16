SENZACIJA U SINSINATIJU! Druga teniserka sveta eliminisana
Italijanska teniserka Jasmin Paolini plasirala se u polufinale WTA turnira u Sinsinatiju, pošto je jutros u četvrtfinalu pobedila Amerikanku Koko Gof 2:6, 6:4, 6:3.
Meč je trajao dva sata i tri minuta. Gof je druga teniserka sveta, dok se Paolini nalazi na devetom mestu VTA liste.
Paolini će u polufinalu igrati sa Ruskinjom Veronikom Kudermetovom.
U prvom polufinalu će se sastati Poljakinja Iga Švjontek i Elena Ribakina iz Kazahstana.
VTA turnir u Sinsinatiju se igra za nagradni fond od 5.152.599 dolara
