Tenis

SENZACIJA U SINSINATIJU! Druga teniserka sveta eliminisana

Aleksandar Ilić
Aleksandar Ilić

16. 08. 2025. u 14:49

Italijanska teniserka Jasmin Paolini plasirala se u polufinale WTA turnira u Sinsinatiju, pošto je jutros u četvrtfinalu pobedila Amerikanku Koko Gof 2:6, 6:4, 6:3.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao dva sata i tri minuta. Gof je druga teniserka sveta, dok se Paolini nalazi na devetom mestu VTA liste.

Paolini će u polufinalu igrati sa Ruskinjom Veronikom Kudermetovom.

U prvom polufinalu će se sastati Poljakinja Iga Švjontek i Elena Ribakina iz Kazahstana.

VTA turnir u Sinsinatiju se igra za nagradni fond od 5.152.599 dolara

