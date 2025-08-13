Tenis

I ONA ĆE IGRATI NA JU-ES OPENU: Venus Vilijams dobila specijalnu pozivnicu za grend slem

Časlav Vuković

13. 08. 2025. u 18:02

ORGANIZATORI Ju-Es opena dodelili su specijalne pozivnice za poslednji grend slem turnir u muškoj i ženskoj konkurenciji. Nema dileme da je najzvučnije ime koje je dobilo "vajld kard" iskusna Venus Vilijams.

И ОНА ЋЕ ИГРАТИ НА ЈУ-ЕС ОПЕНУ: Венус Вилијамс добила специјалну позивницу за гренд слем

FOTO: Tanjug/AP

Ova 45-godišnjakinja je dva puta u karijeri osvojila ovaj turnir u singl konkurenciji, 2000. i 2001. godine, kao i dva puta u dublu, 1999. i 2009. Ona se trenutno nalazi na 654. mestu VTA liste.

Specijalne pozivnice za Ju-Es Open dobile su još Klervi Ngunue, Hulijeta Pareha, Kejti Mekneli, Valeri Glozman, Alisa En, Karolina Garsija i Talija Gibson.

Kad su teniseri u pitanju, "vajld kard" je otišao u ruke Tristana Bojera, Nišeša Basavaredija, Brendona Holta, Emilija Nave, Stefana Dostanića, Darvina Blanša, Valentina Rožera i Tristana Skulkejta. 

Ju-Es Open biće održan od 24. avgusta do 7. septembra.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)