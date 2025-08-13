I ONA ĆE IGRATI NA JU-ES OPENU: Venus Vilijams dobila specijalnu pozivnicu za grend slem
ORGANIZATORI Ju-Es opena dodelili su specijalne pozivnice za poslednji grend slem turnir u muškoj i ženskoj konkurenciji. Nema dileme da je najzvučnije ime koje je dobilo "vajld kard" iskusna Venus Vilijams.
Ova 45-godišnjakinja je dva puta u karijeri osvojila ovaj turnir u singl konkurenciji, 2000. i 2001. godine, kao i dva puta u dublu, 1999. i 2009. Ona se trenutno nalazi na 654. mestu VTA liste.
Specijalne pozivnice za Ju-Es Open dobile su još Klervi Ngunue, Hulijeta Pareha, Kejti Mekneli, Valeri Glozman, Alisa En, Karolina Garsija i Talija Gibson.
Kad su teniseri u pitanju, "vajld kard" je otišao u ruke Tristana Bojera, Nišeša Basavaredija, Brendona Holta, Emilija Nave, Stefana Dostanića, Darvina Blanša, Valentina Rožera i Tristana Skulkejta.
Ju-Es Open biće održan od 24. avgusta do 7. septembra.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
13. 08. 2025. u 12:35
POSLE NEVIĐENOG SKANDALA: Srpkinje igrale protiv muškaraca, pa ispale sa Svetskog prvenstva u odbojci!
13. 08. 2025. u 13:00 >> 13:09
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)