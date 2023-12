MEĐEDOVIĆ POSLAO JASNU PORUKU RIVALIMA: Đokovićevi saveti znače, na nivou sam sa Alkarazom, Sinerom...

NAJBOLjI mladi teniser sveta, osvajač NekstGen Završnog mastersaa, Hamad Međedović govorio je o narednoj sezoni i pripremama sa Novakom Đokovićem.

Mladi srpski teniser Hamad Međedović je prilikom uključenja u segment "Jutarnjeg programa" pod nazivom "Put do Pariza" govorio o pripremama za novu sezonu sa najboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem.

Međedović se uključio u jutarnji program RTS-a u segmentu "Put do Pariza".

- Malo je prostora za odmor, obzirom da sam završio poslednji turnir pre desetak dana. Takav je ovaj sport kojim se bavimo. Godina je prepuna turnira i retko pravimo pauzu. Ali, ipak sam uspeo malo da odmorim i već od sutra krećem sa pripremama pošto putujem za Dubai. Tamo počinjem sa pripremama za sledeću godinu, rekao je Međedović.

Na Završnom mastersu za mlade tenisere nije bilo, Karlosa Alkaraza, Kaspera Ruda i Janika Sinera.

- Svakako da su oni trenutno dosta bolje rangirani od mene, al posedujem taj nivo što se tiče teniske igre. To zahteva puno rada i odricanja. Tako da ću ja nastaviti da radim ono što najbolje znam i videćemo dokle će me to dovesti, poručio je Međedović.

Pripreme će odraditi sa najboljim teniserom svih vremena Novakom Đokovićem.

- Novak me pozvao da radim sa njim pripreme u Dubaju na čemu sam jako zahvalan. Sigurno da će mi puno značiti trening sa najboljim teniserom svih vremena. Daće mi još više samopouzdanja i onda putujemo za Australiju da igramo Junajted kup. To je jedna velika čast i zahvalan sam na pozivu, rekao je Hamad, dodavši kako nije planirao u bliskoj budućnosti da igra dubl sa Đokovićem.

- Puno mi znači. Poslednjih par godina dobijam veliku podršku od njega. Vrlo je korisno kada imate pored sebe najboljeg tenisera svih vremena da vam dodeljuje savete i zahvalan na tome", kazao je mladi teniser.

Najveći san mu je zlato na Olimpijskim igrama, ali do toga je dug put.

- To mi je dečački san. Jedan od najvećih snova je osvojiti zlato na Olimpijskim igrama. Potrebno je još dosta poena da se osvoji i da budem dosta bolje pozicioniran na rang listi, ali ja verujem u sebe da ću igrati, naveo je Međedović.

