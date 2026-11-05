NIŠLIJE GOSTI CRVENO-BELIH: Odbojkaši Crvene zvezde u petak u trećem kolu Superlige dočekuju neugodni Niš
NEMAJU predah ni odbojkaši. Već sutra se nastavlja Superliga, a Crvena zvezda dočekuje Niš. U petak se u Subotici sastaju Spartak i Jedinstvo SP. U subotu najprivlačniji je duel Partizana i Karađorđa, a u nedelju Vojvodine i Takova.
TREĆE kolo Superlige za odbojkaše, petak: Spartak SU - Jedinstvo SP (19.00), Crvena zvezda - Niš (20.00). Subota: Radnički - Ribnica (17.00), Mladi radnik - VGSK (18.00), Partizan - Karađorđe (18.00). Nedelja: Vojvodina - Takovo (18.00).
TABELA: VGSK 2 pobede, Partizan 2, C. zvezda 2, Mladi radnik 2, Radnički 1, Spartak SU 1, Vojvodina 1, Karađorđe 1, Niš 0, Takovo 0, Jedinstvo SP 0, Ribnica 0.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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