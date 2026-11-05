Ostali sportovi

NIŠLIJE GOSTI CRVENO-BELIH: Odbojkaši Crvene zvezde u petak u trećem kolu Superlige dočekuju neugodni Niš

Slobodan Krstović

05. 11. 2026. u 12:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMAJU predah ni odbojkaši. Već sutra se nastavlja Superliga, a Crvena zvezda dočekuje Niš. U petak se u Subotici sastaju Spartak i Jedinstvo SP. U subotu najprivlačniji je duel Partizana i Karađorđa, a u nedelju Vojvodine i Takova.

НИШЛИЈЕ ГОСТИ ЦРВЕНО-БЕЛИХ: Одбојкаши Црвене звезде у петак у трећем колу Суперлиге дочекују неугодни Ниш

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

TREĆE kolo Superlige za odbojkaše, petak: Spartak SU - Jedinstvo SP (19.00), Crvena zvezda - Niš (20.00). Subota: Radnički - Ribnica (17.00), Mladi radnik - VGSK (18.00), Partizan - Karađorđe (18.00). Nedelja: Vojvodina - Takovo (18.00).

TABELA: VGSK 2 pobede, Partizan 2, C. zvezda 2, Mladi radnik 2, Radnički 1, Spartak SU 1, Vojvodina 1, Karađorđe 1, Niš 0, Takovo 0, Jedinstvo SP 0, Ribnica 0.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Svakog dana birajte da stvari radite na svoj način, unoseći u njih vaš lični pečat

Svakog dana birajte da stvari radite na svoj način, unoseći u njih vaš lični pečat