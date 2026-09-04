Ostali sportovi

Umro Nenad Bajić

М.М.

04. 09. 2026. u 08:09 >> 08:17

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Imao je samo 39 godina

Умро Ненад Бајић

Foto: AI

Rukometni trener iz Banjaluke, Nenad Bajić preminuo je u 39. godini, nakon godinu dana teške i hrabre borbe sa bolešću, saopšteno je iz Omladinskog rukometnog kluba (ORK) „BL“, gde je Bajić radio kao pomoćni trener.

Bajić je rođen 1987. godine. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjaluci završio je 2012. godine, stekavši zvanje profesora. Svoj sportski put počeo je u RK „Kosig“, a potom i u banjalučkom „Borcu“, gde je prošao sve omladinske selekcije.

Nakon završetka igračke karijere, od 2015. godine posvetio se trenerskom pozivu u ORK „BL“. Iz kluba ističu da je ostavio neizbrisiv trag, ne samo kao stručnjak, već i kao pedagog koji je generacije dece učio disciplini, upornosti i poštenju.

- Bio je trener koji je znao da veruje, da ohrabri i da pruži ruku kada je najteže. Otišao je prerano čovek velikog srca, naš Bajke, ali ono što je ostavio iza sebe nastaviće da živi kroz svako dete koje je trenirao i kroz uspomene koje ćemo zauvek nositi - navodi se u saopštenju ORK „BL“.

Pored sportskih uspeha, Bajić je od 2010. godine bio angažovan i kao spasilac na otvorenim vodama, nesebično pomažući drugima.

Iz kluba su poručili da će Bajić ostati upamćen kao simbol plemenitosti i posvećenosti sportu, a praznina koju ostavlja u banjalučkom rukometu biće nenadoknadiva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RK Borac m:tel (@r.k.borac)

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