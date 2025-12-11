ALARM NA MALOM KALEMEGDANU! Hitno se oglasili iz Crvene zvezde i zamolili samo jedno...

EVROLIGA je još jednom kaznila Crvenu zvezdu i to pred meč sa Partizanom koji je na programu u petak od 20.30 sati u Beogradskoj areni,

Tim povodom iz kluba su se hitno oglasili i još jednom apelovali na fer i sportsko navijanje.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u celosti:

- KK Crvena zvezda Meridianbet odlukom disciplinskog sudije Evrolige, kažnjen je novčano sa 8.000 evra, kao i odlukom da jednu utakmicu odigra uz ograničenje kapaciteta tribina na 80 posto, uz zatvaranje pojedinih sektora ( sektori 207-211) uslovno.

Kako se navodi u obrazloženju odluke - razlog su uvredljivi povici koje su gledaoci uputili pojedinim gostujućim igračima i sudijama tokom meča Crvena zvezda – Barselona. Ovaj prekršaj se smatra jednim od najtežih u disciplinskom pravilniku, a posebno otežavajuća okolnost je da se ponavlja iz utakmice u utakmicu!

Kazna je izrečena na osnovu člana 29.2.f Disciplinskog pravilnika Evrolige.

Odluka o ograničenju kapaciteta uslovno je suspendovana tokom sezone 2025/26, u skladu sa članom 8 Disciplinskog pravilnika, i biće sprovedena u slučaju da klub ponovo prekrši član 29.1.f, navedeno je na zvaničnom sajtu Evrolige.

Pošto je odluka o ograničenju kapaciteta uslovna i biće primenjena odmah po ponavljanju ovakvih prekršaja - KK Crvena zvezda još jednom apeluje na sve koji će se naći na tribinama već na narednoj utakmici koju organizuje naš klub protiv Virtusa narednog petka (19.12.2025) - da navijaju sportski, fer i korektno, bez ikakvih uvreda na račun bilo koga ko je akter utakmice!

Bodrite naš tim kao što to uvek činite, ali ovoga puta bez ikakvih uvreda na račun drugih, bacanja predmeta na teren - jer to znači smanjenje kapaciteta hale (što smo već doživeli poslednji put na važnoj utakmici sa Anadolu EFES-om prošle sezone) već na meču protiv Valensije koji se igra u hali "Aleksandar Nikolić" 06.01.2026. godine - piše u saopštenju.

