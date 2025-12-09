MAJSTORE, POBEDI! Kapitenu odbojkaške reprezentacije otkriven rak na rutinskom pregledu

UŽASNE vesti iz sveta sporta!

Belgijski odbojkaški kapiten Sem Dero suočava se sa najvećim izazovom u životu – van terena. Nakon rutinskih pregleda u klubu Lokomotiva, 31-godišnji primač servisa dobio je dijagnozu raka.

Klub je odmah podržao igrača i uputio mu emotivnu poruku:

- Mi smo uz tebe. Nakon rutinskog pregleda, Sem Dero je dobio dijagnozu onkološke bolesti i biće podvrgnut hemoterapiji. Naš ugovor sa igračem ostaje na snazi i on ostaje sa timom, zajedno s nama. Sve naše misli su uz Sema i molimo se za njegovo ozdravljenje. Zajedno ćemo se boriti protiv ove bolesti - saopštio je klub.

Dero je jedan od najboljih belgijskih odbojkaša i dugogodišnji član reprezentacije Belgije. Rođen 1992. godine, igra na poziciji primača servisa i tokom karijere nosio je dresove brojnih klubova: Roselar, Modena, Verona, Zaksu, Rajan, Dinamo iz Moskve, Rešovija, Zenit i Lokomotiva.

