MAJSTORE, POBEDI! Kapitenu odbojkaške reprezentacije otkriven rak na rutinskom pregledu

09. 12. 2025. u 12:56

UŽASNE vesti iz sveta sporta!

МАЈСТОРЕ, ПОБЕДИ! Капитену одбојкашке репрезентације откривен рак на рутинском прегледу

Foto: Profimedia

Belgijski odbojkaški kapiten Sem Dero suočava se sa najvećim izazovom u životu – van terena. Nakon rutinskih pregleda u klubu Lokomotiva, 31-godišnji primač servisa dobio je dijagnozu raka.

Klub je odmah podržao igrača i uputio mu emotivnu poruku:

- Mi smo uz tebe. Nakon rutinskog pregleda, Sem Dero je dobio dijagnozu onkološke bolesti i biće podvrgnut hemoterapiji. Naš ugovor sa igračem ostaje na snazi i on ostaje sa timom, zajedno s nama. Sve naše misli su uz Sema i molimo se za njegovo ozdravljenje. Zajedno ćemo se boriti protiv ove bolesti - saopštio je klub.

Foto: Profimedia

 

Dero je jedan od najboljih belgijskih odbojkaša i dugogodišnji član reprezentacije Belgije. Rođen 1992. godine, igra na poziciji primača servisa i tokom karijere nosio je dresove brojnih klubova: Roselar, Modena, Verona, Zaksu, Rajan, Dinamo iz Moskve, Rešovija, Zenit i Lokomotiva.

