Ostali sportovi

OPREZNI „MUSKETARI“: Odbojkaši kraljevačke Ribnice gostuju Laki Staru u Beogradu

Goran Ćirović

21. 11. 2025. u 10:35

Sa mksimalnih šest pobeda u isto toliko utakmica, odbojkaši kraljevačke Ribnice zasluženo zauzimaju lidersku poziciju na tabeli BPŠ Prve lige.

G.Šljivić (arhiva)

U sedmom kolu kraljevačke „musketare“ sutra (15.45) u Beogradu očekuje meč sa ekipom Laki Star koja je do sada na svoj konto upisala četiri trijumfa i dva poraza. Bez obzira na trenutni plasman, u ovaj duel Kraljevčani ulaze oprezno i sa željom da se u grad na Ibru vrate sa celim plenom i tako naprave važan korak ka povratku u elitni rang srpske odbojke.

Parovi 7. kola BPŠ Prve lige:Smederevo Carina-Novi Sad, Laki Star-Ribnica, Užice-Spartak(Lj), Novi Pazar-Klek Srbijašume, Vranje 1903-Sloven, Dunav Volej-Kosovska Mitrovica, Mladenovc-Partizn Bač.

