OPREZNI „MUSKETARI“: Odbojkaši kraljevačke Ribnice gostuju Laki Staru u Beogradu
Sa mksimalnih šest pobeda u isto toliko utakmica, odbojkaši kraljevačke Ribnice zasluženo zauzimaju lidersku poziciju na tabeli BPŠ Prve lige.
U sedmom kolu kraljevačke „musketare“ sutra (15.45) u Beogradu očekuje meč sa ekipom Laki Star koja je do sada na svoj konto upisala četiri trijumfa i dva poraza. Bez obzira na trenutni plasman, u ovaj duel Kraljevčani ulaze oprezno i sa željom da se u grad na Ibru vrate sa celim plenom i tako naprave važan korak ka povratku u elitni rang srpske odbojke.
Parovi 7. kola BPŠ Prve lige:Smederevo Carina-Novi Sad, Laki Star-Ribnica, Užice-Spartak(Lj), Novi Pazar-Klek Srbijašume, Vranje 1903-Sloven, Dunav Volej-Kosovska Mitrovica, Mladenovc-Partizn Bač.
