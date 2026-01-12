VREME JE ZA DERBI GRUPE C – SRBIJA PROTIV ŠPANIJE ZA VELIKI ISKORAK!

Delfini na ispitu protiv aktuelnog evropskog i svetskog šampiona.

FOTO: N. Skenderija

Beogradska arena je večeras od 20:30 domaćin derbija 2. kola Evropskog prvenstva za veterpoliste u kojem se sastaju Srbija i Španija u okviru grupe C.

Srbija je u uvodnom kolu posle drame i boljeg izvođenja peteraca savladala Holandiju sa 18:16, osvojivši dva boda koja se prenose u narednu fazu. Ipak, selektor Uroš Stevanović i tim su svesni da pristup mora biti daleko bolji, pogotovo kada rival dolazi iz samog vrha svetskog vaterpola.

Na drugoj strani, Španija je furiozno otvorila turnir demoliranjem Izraela sa 28:3, još jednom potvrdivši status najkompletnije reprezentacije današnjice. Branilac evropske i svetske krune igra sa ogromnim samopouzdanjem i juri novu potvrdu dominacije.

“Znamo koliko su kvalitetni, ali verujemo u sebe, pogotovo pred punim tribinama. Napad mora da krene iz odbrane, a energija sa tribina može da bude naš iks faktor“, poručio je golman Srbije Milan Glušac.

Od igrača, Nemanja Vico je dodao da je ključno zadržati mirnoću i pronaći rešenja u igri sa igračem više, dok Đorđe Lazić naglašava da je fokus isključivo na maksimalnom pristupu, i to od prvog minuta.

Duel sa Španijom je najvažniji i najveći test u grupnoj fazi, jer novi format šampionata ne prašta greške. Svaki bod se prenosi u narednu fazu, pa bi eventualni trijumf nad najvećim favoritom bio ogromna injekcija, kako rezultatski, tako i mentalno.

Sve mečeve Evropskog prvensta za vaterpoliste možete ispratiti na na AdmiralBet.rs, gde vas čeka promo kod DELFINI koji vam donosi 50% freebeta i 50 besplatnih spinova na prvu uplatu depozita svakog dana prvenstva.

Registrujte se odmah i preuzmite Bonus dobrodošlice – do 10.000 dinara bez depozita, do 300% bonusa na prvi depozit i 5 dana besplatne igre.