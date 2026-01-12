Ostali sportovi

LJUDI ŠOKIRANI SCENOM NA RTS-U: Umesto zastave Srbije - OVO! A evo kako je skandal objasnio Javni servis!

Новости онлине

12. 01. 2026. u 16:50

Srbija i Španija igraju veliki derbi 2. kola Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026 čiji je domaćin Beograd, ali pred taj meč još se ne smiruju strasti od onoga što se desilo na debiju "delfina" na ovom šampionatu, kada su igrali protiv Holandije.

FOTO: N. Skenderija

 

Podsetimo, vaterpolisti Srbije su u prvom kolu posle boljeg izvođenja peteraca savladali Holandiju ukupnim rezultatom 18:16, a prenos tog meča obeležila je - skandalozna grafika tokom prenosa na Javnom medijskom servisu.

Mnogi su ostali u šoku kada su videli crnogorsku zastavu, pa je danas reagovala Radio-televizija Srbije.

I, evo kako je do svega došlo (saopštenje RTS-a prenosimo u celosti):

"RTS nije odgovoran za grafički propust u prenosu utakmice Srbija - Holandija

Tokom utakmice prvog kola Evropskog prvenstva u vaterpolu između Srbije i
Holandije po završetku druge četvrtine pojavio se u programu rezultat sa pogrešnim zastavama obe reprezentacije - umesto holandske zastave bila je istaknuta zastava Malte, a umesto zastave Srbije prikazana je zastava Crne Gore.


Evropska federacija vodenih sportova (European Aquatics) poverila je grafičku obradu podataka italijanskoj kompaniji Mikro plus, koja samostalno radi i nezavisno od reportažnih kola RTS-a emituje rezultat i sve grafičke podatke.


Reditelj je primetio grešku čim se pojavila u programu i tražio je od Italijana da skinu potpis sa pogrešnim zastavama, što su oni i učinili. Obavestio je kolege iz Mikro plus kompanije gde su pogrešili i da obrate pažnju na te veoma važne detalje. Prethodni potpisi tokom utakmice bili su ispravno napisani.


Ključno je istaći da reditelj u reportažnim kolima RTS-a nema uticaja na potpise koje već godinama na velikim takmičenjima radi kompanija Mikro plus. Ista kompanija je zadužena i za rezultat na velikom ekranu koli se nalazi u Areni.


O problemu je obavešten European Aquatics, a njihov predstavnik je posle utakmice razgovarao sa zaposlenima iz kompanije Mikro plus kako se takve ozbiljne greške više ne bi ponavljale. Tokom drugog dana šampionata nije bilo sličnih propusta.

RTS se izvinjava gledaocima zbog greške koju je načinila italijanska kompanija Mikro plus", zaključuje se u saopštenju.

