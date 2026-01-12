POTOPLJENE I "AJKULE": Vaterpolisti Mađarske nadigrali Crnu Goru na Evropskom prvenstvu u Beogradu

CRNA Gora nije odolela Mađarskoj. "Ajkule" su u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva u Beogradu bezuspešno pretile vicešampionu sveta i na kraju su bazen napustile pognute glave - 10:13 (3:4, 1:4, 1:3, 5:2).

Foto: Profimedia

Manherc i drugovi su ovom pobedom overili prvo mesto u grupi s obzirom da će se u sredu(12.30) sastati sa Maltom. Savićeve pulene u sredu (18.00) očekuje borba za drugo mesto sa Francuskom.

U prvoj četvrtini smo videli žestoku borbu. Crnogorci su hrabro izašli na megdan favoritu i sve vreme su mu disali za vratom. Držali su se Tešanović i društvo do sredine druge četvrtine, bili čvrsti u odbrani, ali se nisu iskazali u napadu. I Mađari su to brzo kaznili sa dva brza gola, što im je pomoglo da se odlepe na 6:3. Favorit je do kraja prvog dela prednost uvećao na 8:4.

U nastavku su Crnogorci brzo postigli gol, pokušavali su da se što više približe Mađarima, ali nisu bili precizni, pa su u finišu treće deonice nokaturani sa tri brza gola - 5:11.

Ipak, izabranici Dejana Savića se nisu predavali, krenuli su odvažno u poslednjim osam minuta, smanjili na 7:11, da bi iskusniji rival na vreme pojačao ritam i golom Anjala za 13:8 rešio pitanje pobednika. Do kraja su Crnogorci ublažili poraz, a Holod je uspeo skoro sa centra da postavio konačan rezultat.

Mađari su igrali mnogo bolje igrača više i manje, nisu šutirali ishitreno, poštovali su loptu, dali su 13 golova iz 21 šuta. Za razliku od njih Crnogorci su bili ishitreni, šutirali češće i nepreciznije: iz 32 pokušaja pogodili su deset puta.

Trikolori sigurni

VATERPOLISTI Francuske su savladali Maltu sa 22:13 (6:4, 5:2, 6:3, 5:4) i osigurali mesto u Top 12. Kod "trikolora" odskočili su Marion-Vernu sa pet, Vernu, Vilant i Brajs sa četiri i Buve sa tri gola, a kod Maltežana Kamileri sa tri pogotka.

MAĐARSKA - CRNA GORA 13:10

BAZEN: "Beogradska arena". Gledalaca: 1.000. Sudije: Kolombo (Italija) i Švarc (Izrael). Igrač više: Mađarska 7 (6) , Crna Gora 10 (3). Peterci: Mađarska 1 (1), Crna Gora 1 (0)

MAĐARSKA: Ćoma (8 odbrana), Anjal 3, Manherc 1 (19, Akoš Nađ, Vince Vigvari 1, Adam Nađ 1, Fekete 2, Tatrai 1, Kovač 2, Vendel Vigvari 1, Janšik 1, Vogel, Vismeg, Varga.

CRNA GORA: Tešanović (2 odbrane), Holod 1, Vujović 1, Mršić 1, Mačić 2, Popadić, Stupar 1, Vučković 1, Perković, Spaić, Matković 3, Radović, Đurović, Gojković.

Četvrtine: 4:3, 4:1, 3:1, 2:5

