JAGODINKE SA BORANKAMA: U derbiju sedmog kola ARKUS lige za rukometašice sutra će Jagodina dočekati Boranke

Slobodan Krstović

24. 10. 2025. u 11:29

U SEDMOM kolu ARKUS lige za rukometašice najzanimljivi meč igra se sutra u Jagodini, gde domaći tim dočekuje Bor. Šampion i lider prvnestva Crvena zvezda ugostiće fenjeraša, šabački Medicinar, koji dosada nije osvojio nijedan bod. Žestok će biti i okršaj Mladosti i Naise.

ЈАГОДИНКЕ СА БОРАНКАМА: У дербију седмог кола АРКУС лиге за рукометашице сутра ће Јагодина дочекати Боранке

foto m. vukadinović

SEDMO kolo ARKUS lige za rukometašice, subota: Mladost NP - Naisa (19.00), Bor - Jagodina (19.00), Bekament - Napredak (18.00), Železničar - Partizan (17.00), Crvena zvezda - Medicinar (15.30). Ponedeljak, 27. oktobar: Ruma - Temerin (19.00).

TABELA: C. zvezda 11, Naisa 10, Napredak 9, Bor 7, Mladost NP 7, Jagodina 7, Ruma 7, Partizan 5, Bekament 4, Temerin 3, Železničar 2, Medicinar 0 bodova.

