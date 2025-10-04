Ostali sportovi

KAKVA DRAMA: Raselu pol pozicija u Singapuru, Ferstapenu izmakla za dve stotinke

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 10. 2025. u 16:52

Vozač Mercedesa Džordž Rasel osvojio je danas pol poziciju za trku koja se vozi u okviru Velike nagrade Singapura u Formuli 1.

FOTO: Tanjug/AP/Christinne Muschi

Rasel je na stazi "Marina Bej" došao do druge pol pozicije ove sezone, sedme u karijeri vremenom 1.29,158 minuta.

Aktuelni svetski prvak i vozač Red Bula Maks Ferstapen bio je drugi sa 0,182 sekunde zaostatka, dok je Oskar Pjastri iz Meklarena završio na trećoj poziciji sa 0,366 sekundi iza Rasela.

Četvrto mesto u kvalifikacijama je zauzeo vozač Mercedesa Kimi Antoneli, a među prvih 10 završili su Lando Noris (Meklaren), Luis Hamilton (Ferari), Šarl Lekler (Ferari), Isak Hađar (Rejsing Buls), Oliver Berman (Has) i Fernando Alonso (Aston Martin).

Trka za Veliku nagradu Singapura voziće se sutra od 14 časova.

Pjastri je vodeći u generalnom plasmanu sa 324 boda, drugi je Noris sa 299, a treći Ferstapen sa 255.

Meklaren je prvi u konkurenciji timova sa 623 bodova, drugi je Mercedes sa 290, a treći Ferari sa 286.

