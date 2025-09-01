EUFORIJA ZABRANJENA: Rukometaši Partizana ne žele da ih opusti plus četiri iz prvog meča sa češkom Karvinom
REZULTAT pre igre. Strateg rukometaša Partizana Đorđe Ćirković kada pogleda na semafor postaje spokojniji pred revanš utakmicu superkvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope sa Karvinom. Crno-beli su tek u poslednja tri minuta uspeli da steknu lep kapital (31:27) pred drugu, odlučujuću utakmicu, 6. septembra u Češkoj. Iskusni stručnjak veruje da će crno-beli u uzvratnom meču odigrati mnogo bolje nego preksinoć na praznoj Banjici.
- Rezultatom mogu da budem zadovoljan, jer smo u poslednjem minutu prvi put stekli četiri gola prednosti. Trebalo je da ostanemo mirni, ali usled nekih odluka i načina na koji nas tretiraju, uz prazne tribine, povredu Iliea i virus koji nas je snašao razumljivo zašto je do nervoze došlo - priča za sajt RK Partizan kormilar Ćirković.
Od početka se vodila žestoka borba. U uvodnim minutima Česi su diktirali ritam, opasno pretili, vodili i sa dva gola razlike (9:7), sve do trenutka kada je Partizan preokrenuo na 12:11. Od tada domaćin je držao konce igre u svojim rukama, u nastavku je imao i 22:19 (41 minut), ali je onda došlo do malog pada koncentracije, pa su ekipe bile egal sve do 56. minuta - 27:27. Ipak, ubitačan finiš doneo je domaćinu lepu prednost - 31:27.
- Da bismo na gostovanju potvrdili ovaj rezultat potrebno je da odigramo taktički znatno kvalitetniji meč. Ova ekipa hoće da radi i nama treninzi do revanša mogu puno da pomognu. Vidim i osećam kod ovog tima da će stvari s vremenom da legnu - nada se Ćirković.
Trofejni trener ističe da ih Česi nimalo nisu iznenadili:
- Sve ono što smo videli u analizi Karvina je pokazala na Banjici. Očekujem samo da nas sa jačom energijom pritisnu tamo. Imaćemo i mi podršku "grobara" u Češkoj, a nama sto navijača znači kao da je puna hala zbog svega što doživljavamo - konstatuje Ćirković.
Šijan: Kao da je 0:0
SIMO Šijan je jedan od najzaslužnijih što je Partizan uz dosta muka slomio otpor Karvine.
- Možemo mnogo bolje, ali ne zaboravimo da je ipak u tim došlo deset novih igrača, treba vremena da se uigramo. Ipak, ono što smo pripremali za Karvinu smo i pokazali na terenu. Možda je razlika mogla da bude veća, ali gledamo na ovaj rezultat kao da je 0:0. U Češku idemo sa tim stavom i nadamo se novoj pobedi sledeće subote. Partizan je uvek krasila dobra odbrana i smirenost u napadu. Mislim da je to recept koji nam je potreban i u revanšu - kaže za sajt Partizana Šijan.
