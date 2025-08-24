PRAVO LICE OD NOKAUT FAZE: Vaterpolisti posle slabih partija u grupi zablistali od osmine finala i obezbedili srebro na EP do 18 godina
KONAČNO se vaterpolisti raduju jednoj medalji ovog leta. Seniori su stali na korak od pobedničkog postolja na SP u Singapuru, reprezentacija do 20 godina morala je da se zadovolji petim mestom na SP u Zagrebu, selekcija do 16 godina tugovala je zbog poraza od Hrvatske u četvrtfinalu i sedmog mesta na EP u Istanbulu i ko zna kako bismo se osećali da delfini nisu napravili podvig na EP do 18 godina u Oradei. Izabranici Miloša Sakovića se večeras (18.30) sa Crnom Gorom bore za zlato, ali su bez obzira na ishod finalnog okršaja napravili veliki rezultat.
Naša mlada selekcija je na šampionatu pokazala dva lica. Jedno bledo u grupi, u kojoj su izgubili od Crne Gore (8:9), Španije (7:13) i Hrvatske – 9:13 i drugo šampionsko, od osminefinala kada su opravdali ulogu favorita protiv Malte.
U četvrtfinalu su pokazali da imaju karakter šampiona protiv Mađarske (14:13), a u polufinalu su odmah na početku uzdrmali Grke (4:0, 10:3) i do kraja im nisu dozvolili da se vrate u meč – 20:14. I dokazali su ako ekipa ima pobednički mentalitet, da poslednje mesto u grupi ne gasi snove o medalji. Naprotiv, to je momke inspirisalo da svima, naravno i sebi, pokažu koliko vrede i da mogu daleko da doguraju. Bilo je samo potrebno da uđu u pobednički ritam, a kada su se zaleteli niko ih nije mogao sprečiti da se popnu na pobedničko postolje.
Medalju Srbiji doneli su: Mihailo Gošić, Mateja Kosanović (golmani), Vuk Čonkić, Luka Drobnjaković, Luka Urošević (centri), Novak Lazić, Petar Mićanović, Viktor Vasić (bekovi), Strahinja Nešković, Miroslav Jakovljević-Jugović, Rade Milašinović (leva strana), Luiđi Canepa, Luka Vojinović, Pavle Papić i Milan Zelić (desna strana).
23. 08. 2025. u 07:20
21. 08. 2025. u 12:40
23. 08. 2025. u 20:17
