PRAVO LICE OD NOKAUT FAZE: Vaterpolisti posle slabih partija u grupi zablistali od osmine finala i obezbedili srebro na EP do 18 godina

KONAČNO se vaterpolisti raduju jednoj medalji ovog leta. Seniori su stali na korak od pobedničkog postolja na SP u Singapuru, reprezentacija do 20 godina morala je da se zadovolji petim mestom na SP u Zagrebu, selekcija do 16 godina tugovala je zbog poraza od Hrvatske u četvrtfinalu i sedmog mesta na EP u Istanbulu i ko zna kako bismo se osećali da delfini nisu napravili podvig na EP do 18 godina u Oradei. Izabranici Miloša Sakovića se večeras (18.30) sa Crnom Gorom bore za zlato, ali su bez obzira na ishod finalnog okršaja napravili veliki rezultat.

Foto: Profimedia

Naša mlada selekcija je na šampionatu pokazala dva lica. Jedno bledo u grupi, u kojoj su izgubili od Crne Gore (8:9), Španije (7:13) i Hrvatske – 9:13 i drugo šampionsko, od osminefinala kada su opravdali ulogu favorita protiv Malte.

U četvrtfinalu su pokazali da imaju karakter šampiona protiv Mađarske (14:13), a u polufinalu su odmah na početku uzdrmali Grke (4:0, 10:3) i do kraja im nisu dozvolili da se vrate u meč – 20:14. I dokazali su ako ekipa ima pobednički mentalitet, da poslednje mesto u grupi ne gasi snove o medalji. Naprotiv, to je momke inspirisalo da svima, naravno i sebi, pokažu koliko vrede i da mogu daleko da doguraju. Bilo je samo potrebno da uđu u pobednički ritam, a kada su se zaleteli niko ih nije mogao sprečiti da se popnu na pobedničko postolje.

Medalju Srbiji doneli su: Mihailo Gošić, Mateja Kosanović (golmani), Vuk Čonkić, Luka Drobnjaković, Luka Urošević (centri), Novak Lazić, Petar Mićanović, Viktor Vasić (bekovi), Strahinja Nešković, Miroslav Jakovljević-Jugović, Rade Milašinović (leva strana), Luiđi Canepa, Luka Vojinović, Pavle Papić i Milan Zelić (desna strana).