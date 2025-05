"EKSTREMNO SMO MOTIVISANI!" Živko Gocić pred vaterpolo finale Novi Beograd - Radnički Kragujevac: Svesni smo da se ne pitamo samo mi!

Trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić izjavio je danas da je njegov tim spreman za finale plej-ofa Superlige Srbije protiv kragujevačkog Radničkog.

Prvi meč finala između Radničkog i Novog Beograda biće odigran u utorak od 20.30 časova u Kragujevcu.





"Stigli smo do finala SLS, a to je prva stvar koja mene lično raduje. Došli smo na korak od osvajanja trofeja. Imamo veoma težak zadatak, jer imamo veoma teškog protivnika. Radnički je zaista vrhunska ekipa, koja je sastavljena od igrača, koji su olimpijski, svetski i evropski šampioni... To i jeste dodatni motiv za sve nas u klubu i mene kao trenera da protiv jednog takvog tima pružimo sve što je u našoj moći i savladamo ih u prvoj utakmici na njihovom terenu. Svesni smo i jačine protivnika, ali smo i svesni da se u ovom duelu ne pitamo samo mi, već i protivnička ekipa", rekao je Gocić na konferenciji za medije.

Novi Beograd i Radnički su ove sezone odigrali četiri međusobna duela, a rezultat u pobedama je 2:2.



"Mi ćemo da pripremimo sve ono što je neophodno da bi smo bili na 100 odsto, a i više, svojih mogućnosti. Ako sve bude tako, nemam sumnju da će utakmica da bude dobra i da ćemo imati šanse da pobedimo. Spremni smo, ekstremno smo motivisani i jedva čekako da utakmica počne. Pružićemo sve što je u našoj moći da stignemo do vođstva u seriji", dodao je trener Novog Beograda.





On je govorio i o zdravstvenom biltenu u timu.





"Imamo problema, ali sve rešavamo u hodu. Ono što je sigurno da će 14 najspremnijih i najzdravijih igrača izaći na utakmicu. Imamo par nedoumica, to nije ništa preterano ozbiljno, ali da ima problema, ima. Snalazimo se i pokušavamo da budemo pravi. Ko se oporavi do večeras biće u sastavu sutra", naveo je u ponedeljak Gocić.

Vaterpolista Novog Beograda Đorđe Vučinić izjavio je da očekuje napornu utakmicu u Kragujevcu.



"Svi znamo kakva je atmosfera na bazenu u Kragujevcu, biće iscrpljujuči meč i psihički i fizički. Mislim da je to jedna sjajna ekipa sastavljena od vrhunskih pojedinaca, koja sve bolje igra kako se sezona bliži kraju. Biće izuzetno težak meč. Mislim da nam oni na neki način 'duguju' to polufinale Jadranske lige. Taj meč smo izgubili i to je dodatni vetar u leđa za nas i dodatna motivacija da ostvarimo pobedu kako bi imali prednost uoči drugog meča pred našim navijačima", rekao je Vučinić.



Drugi meč biće odigran 18. maja u Beogradu.



"Mislim da smo mi mlađa ekipa, koja je itetako željna dokazivanja i ta timska igra nas krasi tokom cele sezone. Mislim da će nijanse da odluče pobednika, odnosno bude imao više strpljenja u ključnim trenucima meča. Svi znamo da je Radnički sjajna ekipa i da su od Nove godine podigli formu. I oni imaju motiva da osvoje još jedan trofej. Biće izuzetno teško", zaključio je Vučinić.





