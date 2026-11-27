Košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine zadesili su novi problemi pred nastavak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a ovog puta situacija se tiče jednog od najvažnijih igrača nacionalnog tima.

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Džanan Musa, koji je stigao u Sarajevo sa namerom da se stavi na raspolaganje selektoru i pomogne ekipi, ipak neće biti u mogućnosti da zaigra protiv Litvanije.

Prema dostupnim informacijama, prepreku predstavlja pitanje osiguranja košarkaša Dubaija. FIBA je tim povodom zatražila uplatu od 36.000 konvertibilnih maraka, ali Košarkaški savez Bosne i Hercegovine trenutno nema mogućnost da obezbedi taj iznos.

Tako se nastavljaju problemi u reprezentaciji BiH, koja će u važnom kvalifikacionom okršaju sa Litvanijom morati da nastupi bez pomoći jednog od svojih najvećih aduta.

Nezadovoljstvo zbog nastale situacije nije krio ni sam Džanan Musa, koji se oglasio putem društvenih mreža i javno izrazio razočaranje načinom na koji je obavešten da neće moći da pomogne reprezentaciji. Košarkaš je istakao da ni on ni članovi njegovog tima nisu imali prethodnu informaciju o ovom problemu.

- Jedna velika sramota. Bez ikakve najave prema meni i ljudima u mom timu, danas nas je zadesila ova informacija. Blago je reći da sam u šoku jer je ovo i moja prva informacija. Kao i u prošlosti što se tiče povreda, gde su slati medicinski dokazi, javnost nije bila upućena u iste, a ja nisam imao snage da se svaki put iznova ‘pravdam’.Uz sve ovo nadam se da će država koju volim i za koju igram naći rešenje iz ove nemile situacije i spasiti nas velike bruke! Ja sam spreman i željan igre! Za BiH - poručio je Musa na Instagramu.

O razlozima zbog kojih je nastao problem govorio je i generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alihodžić. On je otkrio da je zahtev FIBA stigao neposredno pred utakmicu, kao i da je iznos osiguranja određen na osnovu ranijih zdravstvenih problema reprezentativca i vrednosti njegovog ugovora sa Dubaijem.

- Pre dva dana stigao je zahtjev FIBA-e, koji nas je prilično zatekao. Reč je o 36.000 KM za osiguranje Džanana Muse. U obrazloženju se navodi da je takav iznos određen zbog specifične zdravstvene prošlosti igrača i visine njegovog ugovora u Dubaiju - rekao je Alihodžić, prenosi Klix.ba.

Prvi čovek Saveza objasnio je i da trenutno ne postoji mogućnost da se izdvoji novac za ovu namenu. Kao razlog naveo je značajna finansijska izdvajanja koja je KSBiH tokom tekućeg meseca imao za pripreme muške i ženske seniorske reprezentacije.

- Mi to zaista ne možemo platiti jer smo ovog meseca imali ogromne troškove za pripreme ženske i muške seniorske reprezentacije. Želja Džanana Muse da nastupi za nacionalni tim nije upitna, to potvrđuje i njegov dolazak u Sarajevo, ali ovo je zaista nepremostiva prepreka za nas u aktuelnim okolnostima - poručio je generalni sekretar KSBiH.

Zbog ovakvog razvoja događaja, selekcija Bosne i Hercegovine biće oslabljena u jednom od važnih duela kvalifikacija, pošto neće moći da računa na Musu, iako je košarkaš bio spreman da obuče dres nacionalnog tima.

Susret između Bosne i Hercegovine i Litvanije zakazan je za nedelju od 18 časova, a biće odigran u sarajevskoj dvorani Zetra.