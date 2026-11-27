Utakmicu trećeg kola Grupe K Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, između Venecuele i Meksika, obeležila je neprijatna scena na terenu. Defanzivac meksičke reprezentacije Adonai Valdez doživeo je snažan sudar sa saigračem Da'vijanom Kimbroom, nakon kojeg nije mogao da nastavi utakmicu.

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Incident se dogodio u 15. minutu, tokom napada Venecuele posle izvedenog kornera. Valdez je pokušao da interveniše i izbaci loptu iz kaznenog prostora, ali je u punom trku naleteo na Kimbrougha i glavom udario u njegovo rame.

Meksički defanzivac odmah je pao na travu, a igra je prekinuta kako bi mu lekarska ekipa ukazala pomoć. Medicinsko osoblje nekoliko minuta se nalazilo pored povređenog fudbalera, nakon čega je odlučeno da bude iznet sa terena na nosilima.

¡Dramática imagen! 😱Valdez choca accidentalmente con Kimbrough y cae noqueado. Adonai deja el terreno de juego en camilla 🚑 #ElMejorFutEnTUDN https://t.co/em2M59cSm7 — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 27, 2026

Valdez, član meksičkog kluba Amerika, nije mogao da nastavi susret, a prizor njegove povrede izazvao je zabrinutost među igračima obe reprezentacije.

Za sada nema dodatnih informacija o stepenu povrede mladog defanzivca.