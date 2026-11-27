Dejan Bodiroga podneo ostavku na funkciju narodnog poslanika
NARODNI poslanik Studentske liste Dejan Bodiroga podneo je ostavku na tu funkciju.
Bodiroga je podneo ostavku na mesto narodnog poslanika, a ona će se naći na dnevnom redu sednice nadležnog skupštinskog odbora u ponedeljak, 30. novembra.
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