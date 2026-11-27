NBA liga objavila je četvrti ovosezonski presek kandidata za MVP priznanje, a Nikola Jokić nastavlja da napreduje na listi najboljih. Srpski centar Denvera trenutno zauzima četvrtu poziciju u trci za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone.

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Jokić i ove godine beleži impresivne brojke, sa prosekom od 24,6 poena, 10,9 skokova i 8,9 asistencija po utakmici. Posebno se izdvaja u statističkim kategorijama, pošto je trenutno lider NBA lige po broju tripl-dablova, dok je pri samom vrhu i kada su u pitanju dabl-dabl učinci.

Osim toga, samo Luka Dončić i Skoti Barns imaju bolji prosek ukradenih lopti od srpskog košarkaša, koji je tokom karijere čak tri puta osvajao MVP priznanje.

Jokić je u prethodnom periodu nastavio sa odličnim nastupima. Protiv Čikago Bulsa postigao je 37 poena, dok je zapaženu partiju pružio i u duelu sa Hjuston Roketsima.

Prvo mesto na najnovijoj listi i dalje pripada Luki Dončiću, čiji su Los Anđeles Lejkersi zabeležili dve pobede. Ipak, jedan od problema u njegovoj igri predstavljaju izgubljene lopte, kojih u proseku ima pet po utakmici.

https://t.co/eyCCL6ZEyh’s updated MVP Ladder: 1. Luka Dončić 2. Victor Wembanyama 3. Giannis Antetokounmpo 4. Nikola Jokić 5. Alperen Sengun 6. Karl-Anthony Towns 7. Jayson Tatum 8. Shai Gilgeous-Alexander 9. Cooper Flagg 10. Tyrese Maxey — NBACentral (@TheDunkCentral) November 27, 2026

Odmah iza slovenačkog košarkaša nalazi se Viktor Vembanjama, dok treću poziciju zauzima Janis Adetokumbo.

Iza Jokića, koji je trenutno četvrti, plasirani su Alperen Šengun, Karl-Entoni Tauns, Džejson Tejtum, Šej Gildžus-Aleksander, Kuper Fleg i Tajris Meksi.