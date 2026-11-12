Košarka

Kakva vest za Zvezdu - važan igrač ipak igra protiv Reala

М.М.

12. 11. 2026. u 13:23 >> 13:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Koloko će biti u sastavu

Каква вест за Звезду - важан играч ипак игра против Реала

FOTO TANJUG/ JDARANKA ILIĆ

Iako je postojala bojazan da zbog administrativnoh problema neće igrati protiv Reala, košarkaš Crvene zvezde Kristijan Koloko krenuo je put Madrida i priključiće se saigračima!

Naime, iz kluba su se oglasili saopštenjem i poručili da  Koloko u društvu predsednika Željka Drčelića stiže u prestonicu Španije.

- Predsednik kluba Željko Drčelić i prvotimac Kristijan Koloko spremni su za put u Madrid. Ovom prilikom želimo da iskažemo i veliku zahvalnost Ambasadi Španije u Beogradu za veliki napor koji su učinili zajedno sa administracijom kluba kako bi Kristijan igrao večeras u Madridu - navodi se u saopštenju KK Crvena zvezda.

Utakmica između Real Madrida i Crvene zvezde igra se večeras u Madridu od 21 čas.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao

LISICE UMESTO NAJVAŽNIJEG OBROKA: Hofman uhapšen dok je doručkovao