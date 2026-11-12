Kakva vest za Zvezdu - važan igrač ipak igra protiv Reala

Koloko će biti u sastavu

FOTO TANJUG/ JDARANKA ILIĆ

Iako je postojala bojazan da zbog administrativnoh problema neće igrati protiv Reala, košarkaš Crvene zvezde Kristijan Koloko krenuo je put Madrida i priključiće se saigračima!

Naime, iz kluba su se oglasili saopštenjem i poručili da Koloko u društvu predsednika Željka Drčelića stiže u prestonicu Španije.

- Predsednik kluba Željko Drčelić i prvotimac Kristijan Koloko spremni su za put u Madrid. Ovom prilikom želimo da iskažemo i veliku zahvalnost Ambasadi Španije u Beogradu za veliki napor koji su učinili zajedno sa administracijom kluba kako bi Kristijan igrao večeras u Madridu - navodi se u saopštenju KK Crvena zvezda.

Utakmica između Real Madrida i Crvene zvezde igra se večeras u Madridu od 21 čas.

Koloko kreće za Madrid✌️💪 https://t.co/4Dq3omQTAb — DELIJE SEVER (@DELIJEDelije_) November 12, 2026