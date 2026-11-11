ISTORIJSKI PREOKRET SAD I IZRAELA: Tramp ukida vojnu pomoć Tel Avivu do kraja godine, Netanjahu poručuje - naša ekonomija je dovoljno snažna
IZRAEL će postepeno ukinuti američku vojnu pomoć i preći na novi model saradnje sa Vašingtonom zasnovan na partnerstvu, saopštio je danas kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će vojna pomoć Izraelu biti okončana do kraja ove godine.
U saopštenju se navodi da je Netanjahu još 1996. godine najavio postepeno ukidanje američke ekonomske pomoći Izraelu, koja je tada iznosila 1,2 milijarde dolara, i da je to obećanje ispunio.
- Trideset godina kasnije, premijer Netanjahu izjavio je da je izraelska ekonomija dovoljno snažna da postepeno ukine i američku vojnu pomoć - navedeno je u saopštenju, preneo je Tajms of Izrael.
Kabinet izraelskog premijera ocenio je da Izrael danas ima snažnu i stabilnu ekonomiju i da dve zemlje preduzimaju značajan korak ka prelasku sa odnosa zasnovanih na pomoći na partnerstvo.
Izraelski kabinet je naveo i da je američki državni sekretar Marko Rubio ove sedmice izjavio da je prelazak sa američke pomoći na drugačiji model saradnje korak koji je predložio sam Izrael.
- Zajednička inicijativa premijera Netanjahua i američkog predsednika Donalda Trampa pokazuje snagu savezništva dve zemlje i njegovu sposobnost da se prilagodi promenjenim okolnostima - navodi se u saopštenju.
Netanjahu je međutim, napominje izraelski list, ranije govorio o postepenom ukidanju američke vojne pomoći tokom naredne decenije, dok je Tramp najavio da bi američka vojna pomoć Izraelu trebalo da bude okončana do kraja ove godine.
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