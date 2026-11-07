Đoan Penjaroja: "Moramo ozbiljno pristupiti utakmici sa Studentskim centrom"

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da njegova ekipa mora ozbiljno da pristupi utakmici protiv Studentskog centra.

Foto: N.Skenderija

Partizan u sedmom kolu Grupe "B" ABA lige u nedelju od 13 časova u Hali sportova "Ranko Žeravica" dočekuje goste iz Podgorice.

Košarkaši Partizana su u dosadašnjih pet odigranih kola upisali isto toliko pobeda, dok je Studentski centar na skoru 0-5.

- Sigurno da nije lako, jer nas već sutra očekuje utakmica, posle meča u petak protiv Makabija, a takođe moramo i da proverimo zdravstvenu situaciju sa određenim igračima. Ipak, ovo je još jedna važna utakmica za nas, a danas ćemo trenirati i pripremiti se za SC Derbi. Jasno je da moramo ozbiljno da pristupimo utakmici - rekao je Španac.

Amerikanac Itan Tompson ističe da je ekipa spremna za naporan raspored.

- Ovo gledamo kao na još jednu priliku. Iako je mali razmak između utakmica, znamo kakav je naš raspored, tako da smo spremni na to. Moramo da se odmorimo i oporavimo i ponovo dobro odradimo posao - rekao je Tompson.