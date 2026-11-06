Ubedljiva pobeda Partizana: Raspucani crno-beli i brutalni Stivens razbili Makabi

Košarkaši Partizana ostvarili su važnu pobedu u desetom kolu Evrolige, pošto su u Beogradskoj areni savladali Makabi rezultatom 88:67 (28:23, 22:12, 22:17, 16:15) i tako stigli do petog trijumfa u elitnom takmičenju.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli sada imaju učinak 5-5 i nalaze se na skoru od 50 odsto uspešnosti, nakon što su pred ovaj duel imali četiri pobede i pet poraza.

Ekipa Đoana Penjaroje odradila je posao koji se od nje očekivao. Makabi je bio jedan od rivala protiv kojih Partizan mora da traži pobede ukoliko želi da se uključi u borbu za što bolji plasman, a domaćin je opravdao ulogu favorita i tokom većeg dela susreta imao kontrolu nad rezultatom.

Konačno je proradio šut crno-belih i kada je takva situacija, jako je teško pobediti ekipu Đoana Penjaroje. Za tri su pucali 14/33, a zanimljivo isto toliko i za dva. Bilo je i danas problema sa penala - 18/24.

Jedan od najatraktivnijih detalja večeri priredio je Lamar Stivens, koji je upisao čak tri blokade. Amerikanac je najpre zaustavio Sorkina, potom je na isti način zaustavio i Volasa, da bi u poslednjoj četvrtini još jednom izblokirao protivničkog igrača.

Njegove intervencije izazvale su velike reakcije na tribinama Beogradske arene, a meč je zaršio sa 14 poena, uz osam skokova, tri asistencije i indeks 22. Uz Lamara, istakli su se Itan Tompson sa 16 poena uz pet pogođenih trojki i Antonio Rivs sa 13. Dvocifreni su bili i Nikola Tanasković i Robert Frenks sa po 11 poena.

LAMAR STEVENS NOT IN HIS HOUSE 🛑 #MotorolaMagicMoment @Moto I @PartizanBC https://t.co/tzy0M9ksdr — EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2026

Partizan je od početka pokazao da je raspoložen za igru. Domaći su odlično šutirali, posebno u uvodnom periodu, kada je Itan Tompson pogodio tri trojke iz isto toliko pokušaja. Dobra realizacija i čvrsta odbrana omogućile su crno-belima da već tokom prve četvrtine steknu dvocifrenu prednost, iako je Makabi uspeo da na prvi odmor ode sa pet poena zaostatka (28:23).

Ključnu razliku domaćin je napravio u drugoj deonici. Partizan je dodatno pojačao odbranu, ograničio napadačke mogućnosti izraelskog predstavnika i na veliki odmor otišao sa ubedljivih 50:35.

Problemi su se pojavili u pauzi između dva poluvremena, pošto se Luka Vildoza nije vratio na parket. Argentinac je zbog povrede ostao u svlačionici, a na terenu je proveo svega oko četiri minuta ukupno. Za sada nema detaljnijih informacija o stepenu povrede. Večeras su van sastava bili još i Kevarijus Hejs, Derek Vilis i Tonje Džekiri.

Izostanak Vildoze nije poremetio domaći sastav. Crno-beli su u trećoj četvrtini nastavili da kontrolišu utakmicu, ponovo bili bolji u oba pravca i pred poslednjih deset minuta stigli do najvećih 20 poena prednosti (72:52). Važan doprinos dao je i kapiten Vanja Marinković pogotkom za tri poena.

Makabi je u završnici pokušao da ublaži poraz i otvorio poslednju četvrtinu serijom 6:0, ali nije uspeo ozbiljnije da ugrozi vođstvo domaćina. Partizan je odgovorio preko Lamara Stivensa, a potom mirno priveo utakmicu kraju za konačnih 88:67.

Crno-beli su tako upisali petu pobedu u deset odigranih kola Evrolige i napravili važan korak u nastavku borbe za plasman u plej-of. U narednom kolu dočekuju Baskoniju (11. novembar).

Standings provided by Sofascore

PARTIZAN - MAKABI 88:67 (28:23, 22:12, 22:17, 16:15)

UŽIVO:

ČETVRTA ČETVRTINA

40. minut - Tanasković siguran sa penala za 85:67. Trojka Vanje Marinkovića za kraj - 88:67.

38. minut - Krade Tanasković loptu i na drugoj strani Rivs dolazi do svog 13. poena - 83:67.

37. minut - Još jedna blokada Lamara Stivensa! Treća večeras, ali je na kraju Lif nekako ugurao loptu u koš - 81:67.

36. minut - Poeni Karlika Džonsa sa poludistance, njegov sedmi a ima i isto toliko asistencija - 81:65.

35. minut - Još poena za Stivensa, tajm-aut Kataš - 76:60. Ide trojka Rivsa sa jedne noge uz zvuk sirene - 79:60. Ti Džej Lif ispravlja promašaj Horda - 79:62.

33. minut - Partizan je više od tri minuta bio bez poena, a onda je Lamar Stivens ukrao loptu i zakucao je na drugoj strani - 74:58. Madar siguran sa penala - 74:60.

32. minut - Crno-beli bez poena u poslednjoj deonici. Serija gostiju 6:0 za 72:58.

TREĆA ČETVRTINA

30. minut - Kapiten za triii! Partizan ima +20 pred ulazak u poslednji kvartal. Ujedno i najveći plus na utakmici za crno-bele - 72:52.

29. minut - Trojka Vanje! Važan pogodak kapitena - 66:50. Tanasković siguran sa penala - 68:50.

28. minut - Još lakih poena Tajsa - 63:48. Stao je napad crno-belih u ovim trenucima, koš Kolsona na drugoj strani za 63:50.

26. minut - Na seriju gostiju 6:0, odgovara Pajola pogotkom za tri - 63:46.

25. minut - Četiri vezana poena Makabija sa slobodnih bacanja - 60:44.

24. minut - Tanasković polovičan sa penala - 57:40. Tompsoooon! Peta njegova trojka iz osam pokušaja, Partizan na +20 - 60:40

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

23. minut - Još poena gostiju sa penala, siguran Briset - 53:40. Konačno! Pogađa Rivs trojku, prvu iz četiri pokušaja - 56:40.

23. minut - Prvi poeni Makabija iz igre u nastavku, pogađa Klark za dva - 53:38.

22. minut - Prve poene u drugom poluvremenu postiže Robert Frenks. Pogodio je uz prekršaj, a bio je precizan i sa linije penala - 53:35. Briset polovičan sa linije za slobodna bacanja - 53:36.

21. minut - Luka Vildoza ostao je u svlačionici i očigledno je da se Argentinac povredio. Šta i u kojoj meri, biće poznato u nekom narednom periodu.

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Kraj prvog poluvremena! Odlična igra Partizana u prvih 20 minuta košarke i na veliki odmor odlaze sa velikih 15 poena plusa. Ističe se Lamar Stivens sa 10 poena, četiri skoka i dve fantastične blokade. Dvocifren je i Itan Tompson sa 13 poena i tri asistencije - 50:35.

19. minut - Muče se i večeras crno-beli sa linije penala, Tanasković je sada promašio oba.

Pogledajte prvu od dve sjajne blokade Lamara Stivensa večeras:

LAMAR STEVENS NOT IN HIS HOUSE 🛑 #MotorolaMagicMoment @Moto I @PartizanBC https://t.co/tzy0M9ksdr — EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2026

18. minut - Ošej Briset polovičan sa linije za slobodna bacanja, a na drugoj strani Frenks pravi faul u napadu. Ide trojka Danijela Tajsa, tajm-aut Penjaroja - 46:33.

17. minut - Rivs dva od dva sa penala, pa novi koš Lamara Stivensa - 46:29.

16. minut - Još jedna sjajna blokada Lamara Stivensa, a zatim i slobodna bacanja - 40:29. Još poena za Stivensa sa penala - 42:29.

15. minut - Volas pogađa drugu trojku na meču - 36:29. Na drugoj strani Tompson polovičan sa penala.

14. minut - Crno-beli ponovo na dvocifrenom plusu, pokupio je Rivs promašaj Stivensa i pogodio flouter za 36:26.

13. minut - Još jedan koš za reprezentativca Srbije, lepa asistencija Pajole za 34:26. Sjajna blokada Lamara Stivensa nad Sorkinom, zalepio je centra gostiju za tablu.

12. minut - Pogađa Tanasković na isteku napada sa poludistance, asistencija Karlik - 32:26.

11. minut - Precizan Tanasković sa penala na otvaranju drugog perioda - 30:23. Nova trojka gostiju, treća večeras, pogodio je po drugi put Kolson - 30:26.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Kolson pogađa za tri uz faul Marinkovića, promašio je dodatno slobodno bacanje - 28:21. Poeni Tajsa za kraj prvog perioda - 28:23. Imali su crno-beli u jednom trenutku 14 poena viška, ali je u nastavku usledio nalet gostiju, koji na prvu pauzu odlaze sa pet poena minusa.

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9. minut - Lepa akcija gostiju i laki poeni Tajsa - 25:18. Prekidaju domaći seriju Makabija, trojka Stivensa iz ugla - 28:18.

8. minut - Živnuo je Makabi, serija gostiju 9:2, pogodio je sada Hord za tri - 25:16. Na drugoj strani Rivs promašuje otvorenu trojku.

7. minut - Prvi poeni Jama Madara - 23:11. Na drugoj strani prvi kontakt sa loptom i koš Stivensa - 25:11. Još poena za Madara, bivšeg pleja Partizana - 25:13.

6. minut - Ideee! Treća trojka Itana Tompsona iz isto toliko pokušaja - 23:7. Seriju domaćih prekida Ošej Briset - 23:9.

5. minut - Još jedna trojka! Druga za Itana Tompsona, tajm-aut Oded Kataš. Crno-beli šutiraju 4/5 van linije 6,75. - 18:7. Sjajna odbrana, kontra, asistencija Karlika i polaganje Frenksa - 20:7.

4. minut - Rastrčao se Partizan, nova asistencija Džonsa i polaganje Pajole - 12:5. Na drugoj strani ponovo Lif - 12:7. Još jedan pogodak za tri crno-belih, cepa mrežicu Karlik - 15:7.

3. minut - Pas Karlika Džonsa i trojka Frenksa iz ugla. Kod ekipe Makabija se upisuje Ti Džej Lif, pogodio je za dva - 7:5. Ide još jedna trojka za Partizan, pogađa Tompson za 10:5.

2. minut - Prvi poeni Žoa Lovernja, jedinog pravog centra kojeg Penjaroja ima na raspolaganju - 4:3.

1. minut - Počela je utakmica u Areni! Prvi napad i poeni Valasa uz prekršaj. Na drugoj strani se upisuje Robert Frenks - 2:3

KRENI I SVE PRED SOBOM MELjI! Startna petorka crno-belih za utakmicu 10. kola Evrolige u Beogradskoj areni. 'Ajmo crno-beli!⚫️⚪️ https://t.co/yjkduRcEVL — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 6, 2026

UOČI UTAKMICE:

20.43 - Startne petorke:

Partizan: Džons, Pajola, Tompson, Frenks, Lovernj.

Makabi: Klark, Valas, Briset, Lif, Bejkot

20.35 - Pogledajte kako su navijači dočekali Đoana Penjaroju:

20.30 - SASTAVI:

PARTIZAN: Džons, Vildoza, Pajola, Tompson, Rivs, Lakić, Nakić, Marinković, Stivens, Frenks, Tanasković, Lovernj.

MAKABI TEL AVIV: Hord, Klark, Bejkot, Sorkin, Briset, Rejman, Dibartolomeo, Valas, Lif, Tajs, Madar, Kolson.

20.20 - Pored Hejsa, Đoan Penjaroja ne može da računa na usluge Tonjea Džekirija i Derika Vilisa. Ostali, kao i oporavljeni Vanja Marinković, su mu na raspolaganju.

20.15 - Sudijski trio: Mehdi Difala, Manul Atard, Kristijan Tajs.

20.10 - Crno-beli i definitivno bez Kevarijusa Hejsa večeras. Centar crno-belih ima problema sa povredom ramena, zbog čega neće moći da pomogne saigračima u predstojećem susretu.

20.00 - Dobro veče i dobrodošli na uživo tekstualni prenos utakmice desete runde elitnog takmičenja, gde ćemo zajedno pratiti okršaj srpskog i izraelskog predstavnika. Crno-beli u ovaj duel ulaze sa 12. mesta uz skor 4:5, dok je "ponos Izraela" 18. sa dve pobede i sedam poraza.

Standings provided by Sofascore