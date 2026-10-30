Mogao je u Partizan ili Zvezdu, ali će na kraju otići kod Jokića u Denver

Očekivano...

AP Photo/David Zalubowski

Kevin Porter Džunior mogao bi da se vrati u NBA ligu, pošto je za američkog beka ozbiljno zainteresovan Denver Nagets, prenosi ugledni insajder Mark Stajn.

Takav rasplet značio bi da Partizan, Crvena zvezda i ostali evroligaši, koji su prethodnih dana razmatrali mogućnost njegovog angažovanja, ostaju bez još jedne potencijalne opcije za pojačanje.

Denver bi tako ponovo mogao da se nađe na putu crno-belima prilikom sklapanja ekipe. Klub iz Kolorada prethodno je doveo Kema Vitmora, koji je takođe bio želja Partizana, a tokom leta je angažovao i Lonija Vokera, još jednog košarkaša kojeg su želeli u Humskoj.

Ipak, povratak u najjaču ligu sveta od početka je bio prioritet 24-godišnjeg Amerikanca, zbog čega evropske ponude nisu bile u prvom planu.

The Denver Nuggets are reportedly interested in signing Kevin Porter Jr. after he was released by the Bucks 🗻 KPJ averaged 17.4 PPG, 7.4 APG & 5.2 RPG in Milwaukee last season. (via Marc Stein) https://t.co/rwg3VMNz4h — Basketball Forever (@bballforever_) October 29, 2026

Porter Džunior već je igrao u Evropi, gde je ostavio dobar utisak nastupajući za solunski PAOK. Tada je isticao da bi, ukoliko ponovo bude igrao na Starom kontinentu, njegov izbor bio isključivo grčki klub.

Njegova prethodna NBA karijera prekinuta je nakon ozbiljnih optužbi za porodično nasilje, zbog kojih je jedno vreme bio van američke košarke. Ipak, kvalitet na parketu pokazivao je i u dresu Milvoki Baksa, za koje je prosečno beležio 17,4 poena, 7,4 asistencije i 5,2 skoka po utakmici. Najbolju napadačku sezonu imao je 2022/23, kada je kao član Hjuston Roketsa postizao 19,2 poena po meču.

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